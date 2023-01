Ik werk als piloot in het buitenland. Dit weekend reis ik gekleed in burger naar huis als passagier. Tijdens de vlucht loop ik naar achteren om naar het toilet te gaan. Als ik voorbijkom steekt ineens een oude man zijn hand op met een bekertje met afval, duidelijk glimlachend naar mij. Is het mijn werk-keycord, dat ik vrouw ben of dat ik vriendelijk kijk? Ik neem zijn bekertje aan en lach: een oude man in een nieuwe wereld.

