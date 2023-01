NPO handhaaft sanctie voor ON, maar verlaagt boetebedrag

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) handhaaft de eerste financiële sanctie voor omroep Ongehoord Nederland (ON), die vorig jaar juli werd opgelegd voor het „stelselmatig schenden” van de journalistieke code van de NPO. Wel wordt de boete met 10 procent verlaagd, van ruim 93.000 euro tot iets meer dan 84.000 euro. Dat meldt de NPO woensdag.

ON had bezwaar ingediend tegen de financiële sanctie, ter hoogte van 2,5 procent van het jaarbudget in 2023. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelde het verweer en adviseerde de Raad van Bestuur van de NPO vervolgens het bezwaar van ON ongegrond te verklaren, omdat de commissie het sanctiebesluit „op alle fronten als rechtmatig beoordeelt”. Ook is er volgens de commissie geen sprake van een beperking van de vrijheid van meningsuiting door de NPO, omdat er geen directe inhoudelijke bemoeienis is met programma’s van ON.

Omdat ON „een jonge, onervaren omroep” is, stelde de adviescommissie voor om het boetebedrag uit coulance wel iets te verlagen. De Raad van Bestuur van de NPO heeft besloten daarin mee te gaan. In een reactie stelt ON dat het het besluit om de boete te handhaven „betreurt” en kondigt de omroep aan naar de rechter te stappen. De aspirant-omroep maakte in februari 2022 de eerste uitzending op televisie.

Uitgebreid onderzoek

De NPO legde de financiële sanctie op na uitgebreid onderzoek door ombudsman Margo Smit. Bij haar waren veel klachten binnengekomen van kijkers over ON-programma Ongehoord Nieuws, waarin de presentatoren onder meer niet actief doorvroegen op stellingen van (met name rechts-radicale) politici. Uitzendingen van Ongehoord Nieuws werden het afgelopen jaar geregeld bekritiseerd om de controversiële inhoud. Zo ging een ON-journalist de straat op om vrouwen met een hoofddoek te vragen of ze voor hun fiets betaald hadden en mocht de Vlaamse radicaal-rechtse politicus vrijuit spreken over omvolking door de islam.

Eind december legde de NPO ook al een tweede sanctie op aan ON ter hoogte van ruim 56.000 euro. Ditmaal ging het om het „niet nakomen van de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht”. ON noemde deze sanctie „onterecht en ongepast”.