Mijn boeken liggen kalmpjes te chillen

Soms rangschik ik de wachtende boeken expres zo, dat er bijkans nieuwe romanideeën ontstaan: Zeer Fijne Boy, Sywerts miljoenen, en De gierige koning. Ik ben ook schaamteloos genoeg om mijn schrijvers te compromitteren. Dan schuif ik Reve op een klein meisje, of zadel ik Bomans op met Pfeijffer. Meestal liggen ze desondanks kalmpjes te chillen, zelfs als ik ze opzijschuif voor glaasjes rosé. Mensen denken dat ik altijd lees. Maar ’s avonds, als ik Netflix, prikken ze vals in mijn ooghoek. „Morgen”, zeg ik dan, „morgen is het jullie beurt. Heus.”