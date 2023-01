Massaontslag, bonussen omlaag, zakenjets onder de loep: economische tegenwind treft Goldman Sachs

De glimmende wolkenkrabber van GolFdman Sachs in zuidelijk Manhattan is niet de enige Amerikaanse kantoortoren waar duizenden mensen hun baan verliezen. Naar verwachting zou de zakenbank woensdag intern 3.200 ontslagen bekendmaken, in New York en in Londen.

Ook elders in de VS zijn ingrijpende saneringen aan de orde. Een greep: techbedrijf Amazon stuurt 18.000 mensen de laan uit, bij computerfirma HP verdwijnen de komende twee jaar 6.000 banen, cryptobeurs Coinbase schrapt 950 arbeidsplaatsen.

Het weerspiegelt de economische tegenslag in de wereld en het sombere beursklimaat. Een derde van de wereldeconomie belandt dit jaar in een recessie, zei onlangs de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Kristalina Georgieva.

De ontslagen zijn onderdeel van de grootste bezuinigingsoperatie van de bank sinds de kredietcrisis

Toch springt de ontslagronde bij Goldman Sachs, één van de prestigieuze zakenbanken op Wall Street, in het oog. De 3.200 ontslagen – zo’n 7 procent van het personeel – maken deel uit van de grootste bezuinigingsoperatie van de bank sinds de kredietcrisis (2007-2009), schrijven Amerikaanse en Britse media. Daarnaast kort de bank op bonussen en – zo schreef de Financial Times woensdag – mogelijk ook op vliegtuigen. De kosten van twee Gulfstream-zakenjets die topman David Solomon in 2019 voor zijn bedrijf aanschafte, maken eveneens deel uit van de brede financiële evaluatie die nu plaatsvindt. Voorheen huurde de bank altijd zakenjets, wat in de New Yorkse bankenwereld gold als blijk van spaarzaamheid.

Potten met bonussen

De concurrenten van Goldman vinden het nog niet nodig om drastisch te snijden in de kosten. De grote rivaal in het zakenbankieren, Morgan Stanley, gaat naar verwachting ook bezuinigen, maar volgens Amerikaanse media minder ingrijpend.

Bij alle Amerikaanse grote banken zijn de potten voor bonussen dit jaar minder goed gevuld, maar Goldman Sachs snijdt ook hier dieper dan de concurrentie. Deze bonus pools, waaruit (meestal eind januari) geld wordt verdeeld onder werknemers al naar gelang prestatie, zijn zo’n 30 procent kleiner dan vorig jaar. Bij Goldman Sachs is de ‘pool’ 40 procent kleiner, schrijft The Wall Street Journal.

Wat is er aan de hand bij Goldman Sachs? In de eerste negen maanden van dit jaar zakte de winst met 40 procent, een grotere terugval dan bij veel andere banken. Goldman leunt zwaar op begeleiding van fusies en overnames en op beleggingen op de kapitaalmarkten.

Het voorbije, economisch lastige jaar ging het op die beide werkterreinen bepaald moeizaam. In consumentenbankieren, transactiediensten en vermogensbeheer is de bank traditioneel minder sterk.

Verdienmodel

Bij zijn aantreden in 2018 kondigde Solomon aan zijn bank op die laatstgenoemde terreinen te willen versterken, om zo het verdienmodel te verbreden en beter bestand te zijn tegen schokken. Maar dat wil niet echt vlotten. Goldmans consumentenbank Marcus, zes jaar geleden opgericht, maakt bijvoorbeeld nog geen winst. De bank gaat alweer stoppen met kredietverlening aan particulieren.

Rivaal Morgan Stanley doet het beter en valt al jaren meer in de smaak bij beleggers. Zijn beurskoers ligt meer dan 60 procent hoger dan vijf jaar geleden, die van Goldman Sachs ‘slechts’ 39 procent.

Op Wall Street, zo schrijft de Financial Times, wordt scherp gekeken naar de price to book ratio, de verhouding tussen aandelenkoers en de bedrijfswaarde die een onderneming zelf in haar boeken rapporteert. Deze waarde ligt bij Goldman al jaren lager dan die bij de concurrenten, wat duidt op minder vertrouwen van beleggers. Aan Solomon de taak het vertrouwen in zijn bank te herstellen, bij de presentatie van de jaarcijfers op 17 januari.

