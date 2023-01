Man verwondt zes mensen met mes op Parijse station Gare du Nord

Een man heeft woensdagochtend op het Parijse treinstation Gare du Nord zes mensen licht verwond met een mes. Dat melden Franse media. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin wist de politie de man snel te „neutraliseren”. Zij hebben hem met meerdere pistoolschoten uitgeschakeld. De man, wiens motief nog onduidelijk is, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft het station na het incident extra beveiligd. Het treinverkeer werd kort na het incident onderbroken, maar treinen van en naar Gare du Nord rijden weer volgens normale dienstregeling.

Gare du Nord is met een kleine 300 miljoen bezoekers per jaar een van de drukste treinstations in Europa. Het is onder meer een belangrijke verbinding tussen Parijs, Londen, Brussel en Amsterdam.