Legendarische Britse rockgitarist Jeff Beck (78) overleden

De legendarische Britse rockgitarist Jeff Beck is op 78-jarige leeftijd overleden, heeft zijn familie laten weten. Beck verwierf grote bekendheid als lid van de band The Yardbirds in de jaren zestig, waarna hij zijn eigen Jeff Beck Group oprichtte. Hij is bezweken aan een hersenvliesontsteking.

Jeff Beck wordt gezien als een van de beste gitaristen ooit en staat bekend om zijn innovaties. Zo was hij volgens The Guardian een pionier op het gebied van jazz-rock, experimenteerde hij met fuzz- en distortioneffecten en plaveide hij de weg voor zwaardere genres, zoals psychedelische rock en heavy metal.

Opvolger Eric Clapton

Hij maakte zijn debuut in de band Screaming Lord Sutch en werd in 1965 op aanraden van Jimmy Page de opvolger van Eric Clapton in The Yardbirds. Beck maakte maar twintig maanden deel uit van de rockband, maar in die periode kwamen wel veel van de grootste hits van de steeds van bezetting wisselende formatie tot stand.

Hij verliet The Yardbirds vanwege de grote onderlinge spanningen en ging in eerste instantie solo verder om in de jaren daarna zijn eigen Jeff Beck Group en verschillende andere formaties op te richten.

Vingers voor miljoenen verzekerd

In 2010 liet hij volgens The Mirror zijn vingers verzekeren voor 700.000 Britse pond per stuk. Beck bleef tot hoge leeftijd actief en toerde vorig jaar nog met acteur Johnny Depp. In totaal heeft hij achttien studioalbums uitgebracht.

Hoewel Beck commercieel gezien nooit echt groot succes boekte, staat hij vijfde op de lijst van beste gitaristen ooit van het toonaangevende muziekblad Rolling Stone, won hij acht Grammy’s en heeft hij zowel als solo-artiest als als lid van The Yardbirds een plekje verworven in de Rock and Roll Hall of Fame.