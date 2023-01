Je day ones hebben alle seizoenen met je doorstaan

In die libi kennen we een hoop mensen voor verschillende reasons, en andere voor verschillende seasons. Niet iedereen vervult een eindeloze rol in je leven. Dat is ook niet per se de bedoeling, en er is niets mis met mensen die tijdelijk een rol vervullen binnen de cast van jouw film. Relaties zijn op te delen in gradaties, en hoewel er zoveel mensen komen en gaan, kent iedereen ook een paar mensen die er altijd al waren en zullen zijn. Dit zijn je echte vrienden.

Echte vrienden zijn meestal op één hand te tellen. Want wat is een vriend eigenlijk? In de kern is het iemand met wie je door vriendschap verbonden bent. Maar de meeste vriendschappen zijn voorwaardelijk, en zodoende heeft de ene vriendschap een langere duur dan de andere. De meeste vriendschappen zijn voorwaardelijk tot ze zich scharen binnen het onvoorwaardelijke. De vriendschappelijke relaties die zich daar bevinden, meestal doordat ze zich door weer en wind staande hebben gehouden, zijn de relaties die wij in het Smibanese categoriseren tot de day ones.

Day One [znw.] 1. Een persoon die je in figuurlijke zin sinds je eerste dag kent. 2. Een vriend voor het leven, bijv: haar vertrouw ik sowieso! Zij is me day one / op Nieuwjaarsdag ben ik altijd met me day ones / ik ben nog steeds met me day ones maar niemand hier is van gisteren

Day ones zijn de vrienden of vriendinnen waar we sinds de eerste dag der dagen bevriend mee zijn. Het zijn de mensen die alle fases van je kennen, die alle seizoenen hebben doorstaan en die zodoende alle versies van je hebben meegemaakt. Het zijn de vriendschappen die vriendschap ontstijgen. Je day ones zijn de mensen van wie je kinderen pas op latere leeftijd ontdekken dat ze geen bloedverwant van je zijn. Het zijn eerder broers of zussen, en zijn dat ook voor jouw broers of zussen. Je day ones zijn je gekozen familie. Soms kennen je day ones je zelfs beter dan jij jezelf kent (iets wat overigens niet kan als student van de Smibanese University, want punt 1 van ons 11-point program luidt: know thyself). Je day ones kennen je echt, en ze kunnen raden wat je denkt en voelt zonder dat je het hoeft te zeggen.

Een day one word je niet zomaar, en die rol wordt je ook niet zomaar weer afgenomen. Het is de gradatie die ontoereikend is, en onvatbaar voor verval. De mensen aan wie je denkt terwijl je dit leest zijn die mensen over wie ik het heb, en dat rijtje, daar komt niemand zomaar tussen. Het zijn de mensen die je vergezellen tijdens je vrijgezellenavond voor het huwelijk, en de mensen die je grafkist zullen dragen als zijzelf nog rechtop staan als je heengaat. Vrienden voor het leven zijn de vriendschappen die blijven kleven. Je day ones zijn de mensen op wie je altijd kan rekenen, en in sommige gevallen zelfs meer dan op jezelf. Koester ze.

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.