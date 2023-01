Het beledigen van Zidane lijkt omstreden Franse voetbalbaas de das om te doen

Al tijden ligt Noël Le Graët met enige regelmaat onder vuur. De 81-jarige voorzitter van de Franse voetbalbond FFF is de afgelopen jaren beschuldigd van het bagatelliseren van racisme in de voetbalwereld. Van homofobie. Van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. Denigrerende opmerkingen over voetballegende Zinédine Zidane en een publieke aanklacht lijken Le Graët nu de das om te doen.

Deze zondag deed Le Graët, die sinds 2011 voorzitter is van de FFF, Franse wenkbrauwen fronzen tijdens een interview op radiozender RMC over de vraag wie de toekomstige Franse bondscoach kon worden. De voetbalbestuurder zei dat hij „niet eens zou opnemen” als oud-speler Zidane hem zou bellen. „Wat zou ik tegen hem moeten zeggen? Hallo meneer, geen zorgen, zoek maar een andere club, want ik heb afspraken met Didier”, zei Le Graët cynisch, verwijzend naar de verlenging van het contract van bondscoach Didier Deschamps. Op de vraag of Zidane naar Brazilië zou kunnen vertrekken, zei Le Graët: „Dat kan me geen moer schelen, hij kan gaan waar hij wil.”

Het beledigen van Zidane, door veel Fransen beschouwd als de beste Franse speler aller tijden, is voor voetbalfans in Frankrijk alsof hun eigen moeder beledigd wordt. En als beschermende zonen stonden zij op. Zo schreef Kylian Mbappé, sterspeler van Paris Saint-Germain en topscorer bij het WK in Qatar, op Twitter dat „Zidane Frankrijk is. Je kunt niet zo respectloos zijn naar zo’n legende.” Hij sloot af met een facepalm-emoji om zijn frustratie te tonen. Oud-teamgenoot van Zidane Bixente Lizarazu noemde de uitspraken bij FranceInfo „onacceptabel en schaamtevol”. „Het is ongelofelijk om zo veel minachting te hebben voor een speler die zo veel heeft gegeven aan het Franse team.”

Lees ook dit profiel: Voor de Franse bondscoach ‘DD’ is resultaat altijd heilig geweest

Seksueel wangedrag

De storm was na het weekend nog gaande toen Le Graët opnieuw negatief in het nieuws kwam. Spelersagent Sonia Souid (37) vertelde in een interview met sportkrant l'Équipe en op BFM TV over jarenlange seksuele toespelingen van Le Graët, met wie ze nauw samenwerkte. Tussen 2013 en 2017 zou hij continu met haar hebben geflirt en haar thuis hebben uitgenodigd. Hij zou ook hebben gezegd dat als ze „hechter” zouden zijn, haar ideeën meer kans van slagen zouden hebben. „Het enige wat hij wil, is het bed met je delen”, aldus Souid. „Mijn directeur ziet me enkel als twee borsten en een kont.”

De beschuldiging staat niet op zichzelf: al maanden wordt Le Graët in de media door anonieme vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het ministerie van Sport heeft inmiddels een onderzoek geopend naar de klachten van seksueel overschrijdend gedrag, waarvan de resultaten eind januari bekend worden.

Maar politici lijken er niet op te willen wachten; de opmerkingen over Zidane en de onthullingen van Souid zouden Le Graët nu al de das om doen. Regeringswoordvoerder Olivier Véran zei dat de FFF „een voorzitter verdient die het Franse voetbal een goed imago geeft”. Minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra riep Le Graët maandag op zijn „verantwoordelijkheid te nemen”.

Woensdag besefte ook Le Graët dat „de status quo onmogelijk is”, aldus FFF-bestuurder Eric Borghini op BFM TV. En dus legde de 81-jarige zijn functies neer. Maar van volledige rekenschap van zijn fouten lijkt geen sprake: volgens Borghini treedt hij vooral terug vanwege „mediagekte, de politieke verwachtingen en de toestand van de publieke opinie”. En hoewel hij Zidane een brief heeft gestuurd met excuses, ontkent hij ooit iets fout te hebben gedaan op het gebied van grensoverschrijdend gedrag.

Na afronding van het onderzoek denkt Le Graët dan ook te kunnen terugkeren aan het hoofd van de FFF. De vraag is of de Fransen hem dan nog willen hebben.