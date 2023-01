Griepgolf houdt aan, vorige week fors meer gevallen

De griepgolf, die sinds een maand een epidemie wordt genoemd, houdt aan. Het aantal mensen dat met griepklachten naar de huisarts gaat, lag vorige week op 103 per 100.000, de week ervoor was dat nog 66 per 100.000. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag.

37 procent van de monsters die huisartsen bij patiënten met een acute luchtweginfectie afnamen, bevatten sporen van een griepvirus. In de laatste week van december was dat 49 procent, de week daarvoor 36 procent. Internist-infectioloog Joost Wiersinga, die werkzaam is op de afdeling infectieziekten in het Amsterdamse UMC, zei eerder al tegen NRC dat het „superdruk” is in de ziekenhuizen.

Naast het griepvirus komen ook de luchtwegvirussen SARS-CoV-2 (het coronavirus), het rhinovirus, het humaan metapneumovirus en het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) veel voor. Dat die virussen dit griepseizoen zo rondwaren, heeft te maken met de maatregelen die tegen de verspreiding van het coronavirus werden getroffen. In de winters van 2020-2021 en 2021-2022 was er historisch weinig griep. Bij veel mensen is de immuniteit tegen griepvirussen daardoor afgenomen.

