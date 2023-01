Vliegverkeer VS langzaam weer op gang na systeemstoring

Het vliegverkeer binnen de Verenigde Staten komt inmiddels langzaam weer op gang. Dat maakte de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder Federal Aviation Administration (FAA) woensdagmiddag bekend. Eerder op de dag was de hele Amerikaanse luchtvaart enkele uren stil komen te liggen wegens een systeemstoring.

De FAA was lang bezig met het herstellen van de storing. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Zeker 2.500 vluchten hadden vertraging opgelopen en 150 vluchten bleven aan de grond.

Het programma dat piloten gebruiken om op de hoogte te blijven van de mogelijke problemen onderweg, zoals orkanen en gesloten landingsbanen, had te maken met de storing. Dat had aan het begin van de dag vooral gevolgen voor vluchten van en naar het oosten van de VS, maar raakte niet veel later ook geplande vluchten van en naar de westkust. United Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van de VS, besloot al snel zijn vliegtuigen niet meer op te laten stijgen.

De luchtvaarttoezichthouder zag in de loop van de dag sommige functies weer online komen. Toch bleef het aantal vluchten in het Amerikaanse luchtruim beperkt. De woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden laat weten dat er geen aanwijzingen zijn van een cyberaanval. Schiphol liet weten geen verstoringen in de operatie te zien, meldde persbureau ANP eerder op de dag.