Gemeenteambtenaren gaan staken na mislukken cao-overleg, vuilnismannen en boa’s als eerste

Gemeenteambtenaren gaan vanaf eind deze maand staken om een betere cao af te dwingen. Dat meldt vakbond FNV woensdag. Een ultimatum dat FNV en vakbond CNV de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)had gesteld om tegemoet te komen aan onder andere hogere looneisen verliep woensdagochtend. Het is de bedoeling dat eerst de reinigingsdiensten en boa’s het werk neerleggen.

FNV had voor 2023 12 procent meer looncompensatie en automatische prijscompensatie voor toekomstige inflatie geëist, waar de VNG niet verder wilde gaan dan 5 procent opslag per 1 februari 2023 en nog eens 3 procent per 1 april 2024. FNV Overheid-bestuurder Marieke Manschot sprak in december van een loonbod waaruit „volstrekt onvoldoende waardering” blijkt.

In totaal vallen zo’n 187.000 mensen onder de gemeente-cao. Manschot licht toe wat de mogelijke gevolgen zijn van de eerste stakingsronde. Zo acht ze goed mogelijk dat vuilnisbakken niet meer worden geleegd of veegauto’s niet rijden. Ook kan het zijn dat boa’s niet langer parkeerboetes uitdelen. Hoe de acties er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Wel komt er op 15 februari een landelijke demonstratie in Utrecht, die gemeenteambtenaren ook digitaal kunnen bijwonen.

De gemeentelijke werkgevers, VNG en WSGO, riepen dinsdag de vakbonden op tot terugkeer aan de onderhandelingstafel. Daarbij deden ze geen concessies aan de eisen die gesteld waren in de ultimatumbrieven. Volgens de werkgevers helpen een ultimatum en mogelijke acties van vakbonden niet bij het bewerkstelligen van „een goede cao die recht doet aan de inzet van alle medewerkers in de sector”.