En weer moet ABN Amro op zoek naar een nieuwe bestuurder

De commissarissen van ABN Amro moeten weer een gat in de raad van bestuur vullen. Deze woensdag maakte de staatsbank bekend op zoek te moeten naar een nieuwe financieel topman, na het plotselinge en voortijdige vertrek van Lars Kramer.

Kramer werkte nog geen twee jaar bij ABN Amro: pas in maart 2021 werd hij als chief financial officer (cfo) aangesteld. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse Kramer – inmiddels heeft hij ook de Nederlandse nationaliteit – kwam over van het Griekse Hellenic Bank. Daar was hij terechtgekomen als financieel topman na een lange carrière bij ING in Nederland als financieel directeur bij verschillende onderdelen.

Welke bank Kramer als – waarschijnlijk – financieel topman heeft weten binnen te halen is nog niet bekend. De nieuwe werkgever van Kramer moet dat nog bekendmaken. In het persbericht van ABN Amro zegt Kramer blij te zijn „met deze nieuwe kans in mijn loopbaan”.

Dat Kramer tot april 2023 blijft werken bij ABN Amro wijst erop dat het niet om een directe concurrent in Nederland of Noordwest-Europa gaat; dan had de staatsbank hem immers direct de deur gewezen.

Voor de topman van ABN Amro, Robert Swaak, moet het erg vervelend zijn dat hij weer iemand „alle goeds” mag toewensen in diens „verdere carrière”. De 63-jarige Swaak, zelf in april 2020 benoemd tot topman van ABN Amro, zag nog geen jaar na zijn aantreden financieel topman Clifford Abrahams vertrekken naar een bank in zijn thuisland: het Britse Virgin Money.

De bank is sinds december ook op zoek naar een nieuw hoofd personeelszaken, nadat de vorige in december na een jaar zijn vertrek aankondigde. En begin januari startte een nieuw hoofd technologie en innovatie.

Sinds Swaaks aantreden was het bestuur van de bank al flink omgegooid en uitgebreid, als onderdeel van de reorganisatie van de bank onder leiding van de voormalige adviseur van accountant PwC. Hierdoor zit alleen het hoofd risicomanagement van de bank, Tanja Cuppen, langer dan Swaak in het bestuur (sinds 2017).

Eigen geledingen

Het vinden van een nieuwe financieel topman is in de huidige Nederlandse bankenwereld geen makkelijke opgave. Recent deed het door bestuursperikelen geplaagde Volksbank er twee jaar over een nieuwe te vinden. Uiteindelijk werd André Haag weggeplukt bij concurrent Triodos – waar hij pas net was begonnen. Triodos vond vervolgens een nieuwe financiële baas bij de bankafdeling van verzekeraar NN, Kees van Kalveen. NN slaagde er recent pas in om een opvolger voor hem te vinden, Nadine van der Meulen. Zij komt uit de eigen geledingen van de verzekeraar.

Swaak zal er wellicht naar streven om ook een interne kandidaat te vinden. Die kent de bank dan immers al, en zal loyaler zijn dan Kramer bleek te zijn. Maar een interne kandidaat zou wel bijzonder zijn: bij vrijwel alle Nederlandse banken zijn de laatste jaren alleen externe kandidaten gevonden voor de twee belangrijkste rollen binnen de raad van bestuur, de ‘reguliere’ topman en de financiële topman. Zo vond Rabobank een nieuwe topman in België bij Dexia Bank, en is de in 2016 aangetreden financieel topman van ING afkomstig.

Swaak zelf kwam zoals gezegd van PwC vandaan, zijn voormalige financiële rechterhand Clifford Abrahams, die nu naar Virgin Money is overgestapt, stapte over van de opgeheven verzekeraar Delta Lloyd.

Het afbreukrisico is groot, gezien de hoge straffen van afgelopen jaren voor onder meer gebrekkig witwastoezicht

Groot afbreukrisico

Alleen bij de grootste bank van Nederland, ING, weten interne talenten de weg naar de raad van bestuur te vinden. Zowel topman Steven van Rijswijk als financieel directeur Tanate Phutrakul hebben beide een lange interne carrière achter de rug binnen ING, net als veel andere leden van de raad van bestuur.

Dat een plek aan de top van een Nederlandse bank niet erg populair is, heeft meerdere oorzaken. Het afbreukrisico is groot, gezien de hoge straffen van afgelopen jaren voor onder meer gebrekkig witwastoezicht (alle grootbanken) en malversaties rond de Libor-rente (Rabobank). Naar verschillende voormalig bestuurders van banken lopen nog strafrechtelijke onderzoeken – zo kreeg recent voormalig financieel topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen vragen van het OM.

Voor financiële bazen is het ook niet erg leuk dat banken momenteel veel geld kwijt zijn aan de controle op witwassen en terrorismefinanciering om achterstanden in te halen en aan de hoge, huidige standaarden van de toezichthouders te voldoen. Het financieel hoofd moet daardoor steeds opnieuw een slechte boodschap overbrengen aan de aandeelhouders wat betreft de kosten.

Voor ABN Amro komt daarbij dat de bank de afgelopen jaren enorm is ingekrompen. Van de ooit zo trots internationale zakenbank is weinig meer over. Hierdoor is het werk van de financieel topman niet meer zo uitdagend – volgens het Financieele Dagblad zou dat een van de redenen zijn achter het vertrek van Abrahams naar Virgin Money.

Daar komt nog eens bij dat de Nederlandse staat nog altijd 56 procent van de aandelen in de bank heeft. De bank heeft daardoor weinig bewegingsruimte – al zou een volledige beursgang wel als mooie verdienste op de palmares van de nieuwe financiële bestuurder kunnen komen.

Bij ABN Amro is het daarnaast, door de rol van de staat, relatief gezien niet erg goed verdienen: de vertrekkende Kramer verdiende 650.000 euro per jaar zonder mogelijkheid tot bonussen. Ter vergelijking: zijn evenknie van de Rabobank verdiende in 2021 1,1 miljoen euro. En bij buitenlandse concurrenten van ABN Amro zoals Nordea, Commerzbank en Danske Bank, lopen de beloningen op tot bijna 2 miljoen euro.

En dan kan het ook nog eens gebeuren dat ABN Amro opnieuw overnamekandidaat wordt. Afgelopen zomer bleek het Franse BNP Paribas tevergeefs te hebben aangeklopt bij de Nederlandse staat voor een overname. Als een andere bank wel met succes minister van Financiën Sigrid Kaag (D66) kan overtuigen van een volledige aandelenverkoop, zou de loopbaan van de nieuwe financieel topman bij ABN Amro wel eens heel kort kunnen worden.