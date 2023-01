Eigenaar Uniqlo verhoogt lonen tot 40 procent om aantrekkelijk te blijven voor personeel

De Japanse modegigant Fast Retailing verhoogt zijn lonen wereldwijd fors. Het moederbedrijf van onder meer kledingketens Uniqlo en Gu maakte woensdag bekend dat werknemers er vanaf dit voorjaar tot 40 procent op vooruitgaan. Op die manier hoopt het grootste modeconcern van Azië in tijden van hoge inflatie aantrekkelijk te blijven voor personeel.

De loonsverhoging is onderdeel van een complete verandering van het beloningssysteem, zo schreef Fast Retailing woensdag in een toelichting. De nieuwe salarisstructuur gaat gelden voor zowel het personeel op de hoofdkantoren als de medewerkers in de winkels. In Nederland heeft het concern twee winkels, in Amsterdam en Den Haag.

Hoeveel de jaarsalarissen van de bijna 115.000 werknemers gemiddeld stijgen, meldt Fast Retailing niet. Wel noemt het concern twee rekenvoorbeelden. Zo gaan werknemers die vers van de universiteit bij het bedrijf aan de slag gaan er 18 procent op vooruit. Wie in zijn eerste twee jaar promoveerde tot winkelmanager ziet zijn maandsalaris 36 procent stijgen, naar 390.000 yen (omgerekend ruim 2.700 euro).

Eind vorig jaar verhoogde Fast Retailing de salarissen ook al om „competitief” te blijven, toen voor personeel dat deeltijd werkt en per uur wordt betaald. Zij kregen er in september 20 procent bij, schreef zakenkrant Financial Times woensdag. Door beide aanpassingen verwacht het kledingconcern zo’n 15 procent meer aan loonkosten kwijt te zijn. Voor een deel wil het die stijging opvangen door de productiviteit te verhogen.

Enorme stap

Vooral in thuisland Japan is de loonsverhoging een enorme stap. Daar staan lonen al jarenlang nagenoeg stil. Onlangs riep de Japanse premier Fumio Kishida bedrijven op hun personeel meer te betalen, om werknemers tegemoet te komen nu de inflatie hoog is. Want prijzen stegen het afgelopen jaar met bijna 4 procent, waar Japan de afgelopen decennia juist worstelde met ontzettend lage inflatie.

Ook op een andere manier breekt Fast Retailing (omzet omgerekend 16 miljard euro) met het verleden. In Japan is het heel gebruikelijk dat werknemers worden ingeschaald, en dus betaald, op basis van senioriteit. Daardoor is het voor jong, talentvol personeel heel lastig om topfuncties te krijgen. Met het nieuwe beloningssysteem stapt de kledingreus daar vanaf. In de toekomst worden werknemers beloond op basis van hun prestaties, de mate waarin ze bijdragen aan het bedrijf, hun ambitie en hun persoonlijke groei.

Voor de mensen die de kleding maken die het bedrijf verkoopt, verandert er op het eerste gezicht overigens weinig. Het nieuwe beloningssysteem geldt alleen voor het eigen personeel van Fast Retailing. De productie van kleding heeft het Japanse concern, net als veel andere grote kledingketens, uitbesteed aan ateliers en fabrieken in Zuidoost-Azië.