Eén jaar Rutte IV: een verstandshuwelijk onder hoogspanning

Het ambitieuze kabinet Rutte IV trad een jaar geleden aan en al snel na dat aantreden volgde de ene crisis na de andere elkaar op. Politiek verslaggever Philip de Witt Wijnen blikt terug op een voor de coalitie lastig jaar, waarin de politieke spanningen opliepen en de onderlinge verhoudingen op scherp kwamen te staan. Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur, lijkt ook 2023 geen rustig jaar voor Rutte IV te worden.

