Beeldende kunst in 2023: we gaan meer kleurrijke verhalen vertellen via beelden

In 2013 kreeg de Britse kunstenaar Isaac Julien van The Guardian de volgende vraag voorgelegd: „Maak deze zin af: diep in mijn hart ben ik gewoon een gefrustreerde…” Een mooie vraag, die je eigenlijk wel in elk interview aan iemand zou willen voorleggen. Vooral wanneer je dan een niet ontwijkend antwoord krijgt, zoals dat van Julien. Hij antwoordde: „schilder”. Dat is tamelijk geestig voor een kunstenaar. Tegelijkertijd: dat het schilderen kennelijk niet zo makkelijk gaat, is vast de reden waarom Julien vooral films en videokunst maakt, en zich toelegt op fotografie.

Waar kijken we naar uit dit culturele seizoen?

Isaac Julien (1960) mengt in zijn werk vaak geschiedenis, poëzie en fotografie met morele en maatschappelijke kwesties. En dan gaat het over onderwerpen als de black experience, onderdrukking, kapitalisme en homoseksualiteit. Thema’s die nu modieus lijken, maar waar Julien dus al decennia mee bezig is. Komend voorjaar is zijn werk van de afgelopen veertig jaar in een overzichtstentoonstelling te zien in Tate Britain. Het is wel interessant om straks te kijken of het werk nu anders wordt gezien dan enkele jaren geleden. Dankzij de tijdgeest waarin films over zwarte identiteit en homoseksualiteit als Moonlight en I Am Not Your Negro wereldwijd in grote bioscopen getoond werden, kreeg zijn werk hernieuwde relevantie, legde Julien enkele jaren geleden uit. De aanleiding was het opnieuw uitbrengen en vertonen van zijn film Looking for Langston (1989) in de bioscoop.

Toen in 2015 een kleinere overzichtstentoonstelling te zien was in museum De Pont, was NRC nog niet helemaal overtuigd: „Juliens engagement lijkt vooral een vorm van edginess, een middel om zijn werk wat minder ‘amusant’ te maken en meer ‘kunstzinnig’,” om tot de eindconclusie „te plat” te komen. Is het de manier waarop het werk gepresenteerd wordt, of ligt het aan de relatie tussen verhalen en beeldende kunst?