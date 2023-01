Activisten verzetten zich tegen politieontruiming ‘bruinkooldorp’ Lützerath

De Duitse politie is woensdagochtend begonnen met het ontruimen van het door klimaatactivisten bezette ‘bruinkooldorp’ Lützerath. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De actievoerders zouden met vuurwerk, stenen en molotovcocktails richting de agenten hebben gegooid, zo heeft de politie via Twitter laten weten. Eerder op de dag heeft de politie aan de activisten gevraagd het gebied te verlaten, maar dat weigerden ze.

Lees ook: Activisten in Duits ‘bruinkooldorp’ zetten zich schrap voor ontruiming

De betogers willen met hun bezettingsactie voorkomen dat het dorp verdwijnt om zo bruinkool te kunnen winnen. De graafmachines zijn al aanwezig in Lützerath, maar konden dankzij het menselijke schild niet op de juiste plek komen. Lützerath ligt midden in het Rijnlandse bruinkoolmijngebied, op zo’n 47 kilometer van Sittard. De oorspronkelijke bewoners zijn enkele jaren geleden al vertrokken. In hun overgebleven huizen hebben de betogers zich gevestigd. Naar schatting waren er dinsdag zo’n tweeduizend activisten in het dorp. Ook uit Nederland zijn betogers gekomen.

De activisten hebben daarnaast een geïmproviseerd huttendorp gebouwd en sliepen de afgelopen dagen in tenten. De betogers, veelal gehuld in donkere kleding en bivakmutsen, willen voorkomen dat het gebied wordt omgebouwd. Daarom hebben ze straatstenen losgehaald en opgestapeld. Ook hebben ze geulen over de weg gegraven, boomstammen en houten pallets opgestapeld om zo het gebied te barricaderen.

Het Duitse energieconcern RWE wil in de regio rond het dorp bruinkool winnen. Aanvankelijk zouden er ook vijf andere dorpen sneuvelen in de buurt van Lützerath, maar die mogen wel blijven staan. In ruil voor het afgraven van het dorp, zal het bedrijf in 2030 stoppen met alle kolenverbranding. Volgens het Duitse kabinet is de winning in Lützerath cruciaal voor de toekomstige energievoorziening in Duitsland. Wetenschappers hebben dat weersproken en stellen bovendien dat de bruinkoolwinning het realiseren van de Duitse klimaatambities zo goed als onmogelijk maakt.