Vrouwenvoetbalbond VS schorst vier mannelijke coaches wegens jarenlang grensoverschrijdend gedrag

De Amerikaanse vrouwenvoetbalbond heeft vier mannelijke coaches permanent geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen spelers. De fikse maatregel maakt onderdeel uit van een reeks sancties die de National Women’s Soccer League (NWSL) oplegt aan twaalf coaches van vrouwenteams wegens het structureel (seksueel) machtsmisbruik waardoor het hoogste competitieniveau in het Amerikaanse vrouwenvoetbal geteisterd wordt.

Een fors rapport over grensoverschrijdend gedrag in de sport werd drie maanden geleden gepubliceerd. Daarin stond dat meerdere profvoetbalsters slachtoffer waren geworden van verbale vernederingen, emotionele mishandeling, ongevraagde betastingen en aanranding.

De vier coaches die zich aan het ernstigste gedrag schuldig hebben gemaakt, worden voor eeuwig verbannen door de bond. Deze Paul Riley, Christy Holly, Richie Burke en Rory Dames raakten al eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag, maar konden toch hun topposities behouden. Aan die oogluikende houding maakt de bond nu een eind.

Mildere straffen

De bond deelt ook mildere straffen uit, waaronder aan de Nederlandse voetbalpionier Vera Pauw (59). Zij zou spelers buitensporig hebben bekritiseerd vanwege hun lichaam en hun dieet in extreme mate hebben beheerst in haar tijd als coach van de club Houston Dash. Vervolgens zou ze hebben geweigerd mee te werken aan het onderzoek.

Pauw ontkent alle beschuldigingen. Zij liet 15 december aan de NOS weten: „Natuurlijk heb ik wel meegewerkt. Direct. Ik wilde alleen het gesprek opnemen. Ik zat daar namelijk in mijn eentje tegenover vier leden van het onderzoeksteam. Zij hebben toen het gesprek eenzijdig gestopt. Daarom heb ik mijn verhaal schriftelijk gedaan. Want ik wilde meewerken en open zijn.”

Pauw moet van de NWSL haar „wangedrag erkennen en persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongepast gedrag, deelnemen aan training en blijk geven van een oprechte inzet voor het corrigeren van gedrag”, voordat zij weer in het Amerikaanse vrouwenvoetbal mag werken. Momenteel is Pauw bondscoach van het Ierse vrouwenelftal.

Nederland bleef stil

Een half jaar terug sprak NRC uitgebreid met Pauw over haar eigen ervaringen in de vier decennia waarin zij actief is in het vrouwenvoetbal. Ze vertelde onder meer over herhaaldelijk seksueel wangedrag van een belangrijke mannelijke Nederlandse coach, die een hoge positie kreeg bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond.

Ze oogstte weinig bijval in de Nederlandse voetbalwereld, aldus Pauw tegen NOS: „De massale stilte vanuit de sport, dat raakt me heel erg. Zowel op individueel als institutioneel niveau. Ik krijg geen enkele support van wie dan ook. In Ierland was het compleet het tegenovergestelde.”

