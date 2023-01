Voormalig financieel directeur Trump Organization vijf maanden de cel in om belastingontduiking

Voormalig financieel directeur van de Trump Organization Allen Weisselberg is dinsdag veroordeeld tot vijf maanden celstraf, melden internationale persbureaus. Hij bekende afgelopen zomer schuld aan belastingontduiking. Op zijn overtredingen staat gewoonlijk tot wel vijftien jaar gevangenisstraf, maar de 75-jarige Weisselberg heeft ermee ingestemd als getuige gehoord te worden in het onderzoek naar de Trump Organization. Hij betaalde ook bijna 2 miljoen dollar boete, onder meer aan achterstallige belasting.

Weisselberg was sinds de jaren tachtig en tot zijn arrestatie werkzaam voor het bedrijf van de vorige Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft toegegeven ruim tien jaar lang vergoedingen die hij bovenop zijn salaris ontving te hebben verzwegen voor de belastingdienst. Alles bij elkaar opgeteld was de totaalwaarde — onder meer van de gratis huur van een appartement in New York, luxueuze auto’s en schoolgeld voor zijn kleinkinderen — ruim 1,7 miljoen dollar.

Trump zelf blijft buiten schot in de zaak, maar de Trump Organization is wel aangeklaagd. Het familiebedrijf werd in december schuldig bevonden aan fraude, omdat het jarenlang een crimineel plan uitvoerde om de belastingautoriteiten te bedriegen. Aankomende vrijdag wordt bekend wat voor straf het bedrijf krijgt. Volgens nieuwszender CNN wordt het waarschijnlijk een boete die kan oplopen tot maximaal 1,6 miljoen dollar. Trump noemde de aanklachten eerder een „heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten”.

