Verdacht van corruptie, maar steeds dezelfde vrolijke Frans

Voor we beginnen eerst wat personele mededelingen. Arjen Lubach is uitgeroepen tot mediapersoon van het jaar. Daar gaat z’n imago van vrije, tegendraadse televisiemaker, ingekapseld en plat geknuffeld als hij wordt door Hilversum. Hij won ook al eens de Televier-ring en nu dit. Maar het is toch een eer, zei de ‘mediapersoon 2022’ maandagavond tegen Sophie van Khalid & Sophie. Eerder waren Frans Klein (video-baas van de NPO), John de Mol en Matthijs van Nieuwkerk ook mediapersoon, en we weten allemaal hoe het met hen is afgelopen. Om niet al te blij over te komen, stipte Lubach nog aan dat hij een nihilist is en niks in het leven zin heeft, dus ook deze prijs niet. Klopt, maar helemaal geloven deed ik hem niet meer.

Dan Edson da Graça. Hij is nu al de spelletjes-presentator van 2023. The Floor op zondagavond is helemaal in zijn handen: 100 kandidaten op een vloer met 100 vakjes, elke kandidaat heeft een specialisme, de een weet alles van borrelhapjes, de ander kent alle Nederlandse kabinetten uit z’n hoofd. Wat volgt is een soort landje-pik. Ene vak daagt andere vak uit, wie de meeste antwoorden goed heeft, wint het buurvak. Best onderhoudend, als je van spelletjes houdt. Samen met Jelka van Houten presenteert Edson da Graça op maandagavond Tough as nails, en dat vond ik tegen mijn eigen verwachting in leuk. Dat kwam niet zozeer door het spelletje als wel door de mensen. Tien kandidaten, ze zijn loodgieter, garnalenvisser, brandweervrouw, klusjesman. Die laten ze, individueel en als team, kloteklussen doen. Zakken zand van 25 kilo over een parcours rossen met een kruiwagen. Loodzware rubberen platen op volgorde stapelen. Dat werk.

Ik struikelde aanvankelijk over aanduidingen als ‘hardwerkende Nederlander’, de ‘ruggengraat van de samenleving’, de ‘bikkelharde werkers van dit land’. Tikje populistisch, nog net niet PVV. Maar het leuke is, je leert die lui echt een beetje kennen. Olga de verpleegkundige, of mijn favoriet, vuilnisman Fouad. „Bij mij is het eerst doen, doen, doen, dan kijken wat de buurman doet en dan denken: ‘O’.” Normaal gesproken vind ik groepsopdrachten een verschrikking – in Expeditie Robinson, Wie is de Mol?. De chaos, het geschreeuw en gedoe. In Tough as nails liep het ook niet gesmeerd, maar ik betrapte mezelf toch op een glimlach.

Stemfraude

En dan nu waar ik het eigenlijk over wilde hebben, de documentaire Napels aan de Noordzee van Powned. Filmmaker Robbie Peters volgde Haags politicus Richard de Mos vanaf het moment dat de Rijksrecherche hem en een partijgenoot betichtte van corruptie. Dat was in 2019, later kwamen daar nog verdenkingen bij van stemfraude en deelname aan twee criminele organisaties.

Drie jaar lang wordt De Mos gefilmd tijdens campagnes, bij zijn sollicitatie als burgemeester, en bij zijn recente beëdiging als raadslid. Steeds is hij dezelfde vrolijke Frans, de politicus die een vriend van de stad is. Pikant is zijn ontmoeting met Jos van Rey, politicus uit Limburg, die grofweg voor dezelfde vergrijpen een jaar voorwaardelijke celstraf kreeg. Hij ziet een patroon. Wordt een lokale politicus te succesvol, dan zal de elite hem de kop willen afsnijden. Precies wat de vrienden van De Mos óók zeggen.

De enige die uitlegt wat De Mos mogelijkerwijs valt te verwijten is NRC-journalist Joep Dohmen. Waar De Mos zijn aanpak ‘ombudspolitiek’ noemt, oppert Dohmen dat je dat misschien cliëntelisme moet noemen. Wat is nog luisteren naar de burger en wanneer wordt het: wie betaalt bepaalt? Op 23 januari begint na vier jaar de inhoudelijke behandeling van de zaak-De Mos. Maar als je deze documentaire hebt gezien, weet je dat het voor zijn achterban geen bal uitmaakt wat de rechter straks oordeelt. De Mos glorieert in zijn rol als onterecht beschuldigde. Als onterecht veroordeelde zal hij helemaal zegevieren.

Correctie (10 januari 2023): In een eerdere versie van dit artikel stond dat de Rijksrecherche ook De Mos’ partij betichtte van corruptie. Dat is hierboven aangepast.