Veertien doden en tienduizenden evacuaties in Californië door hevige stormen

Het dodental als gevolg van de extreme winterstormen die de Amerikaanse staat Californië teisteren sinds Tweede Kerstdag, is dinsdag opgelopen tot veertien. Ook wordt een 5-jarig jongetje vermist nadat hij werd meegesleurd door een waterstroom, aldus lokale media. President Joe Biden kondigde maandag de noodtoestand af in de staat, waar op sommige plekken meer dan twintig centimeter per uur is gevallen.

Voor 90 procent van de veertig miljoen Californiërs bevolking geldt een waarschuwing vanwege het noodweer. Dat is meer dan 10 procent van de totale bevolking van de Verenigde Staten.

Lokale autoriteiten hebben zo’n 32.000 mensen opgeroepen te evacueren vanuit de stad Santa Cruz. Meer dan vierhonderd kilometer zuidelijker in Santa Barbara worden nog eens tienduizend Californiërs gemaand het gebied te verlaten, aldus internationale media.

Risico op tornado

Zondag zaten 350.000 inwoners van de hoofdstad van de staat, Sacramento, zonder elektriciteit omdat windvlagen van bijna honderd kilometer per uur bomen op elektriciteitskabels bliezen. Dinsdag hebben nog 35.000 mensen geen stroom, aldus het gemeentelijk nutsbedrijf.

In het relatief dunbevolkte Centraal-Californië is er risico op een daar zelden voorkomende tornado, aldus CNN-meteoroloog Dave Hennen. Het gebied, dat ten noordwesten ligt van de metropool Los Angeles, telt zo’n 2,3 miljoen inwoners. Het is normaliter een idyllische regio met veel wijngaarden, en wordt ook wel de ‘achtertuin van Hollywood’ genoemd.

Veel bekende Amerikanen wonen net tussen Centraal-Californië en Los Angeles in, in de rijken-enclave Montecito. Onder anderen prins Harry en prinses Meghan van het Verenigd Koninkrijk zijn geëvacueerd vanuit hun woning daar, evenals tv-presentator Oprah Winfrey. Vijf jaar terug vielen 23 doden in het gebied door modderstromen.