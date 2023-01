Vaccinatie gezonde basisschoolkinderen niet meer nodig, adviseert Gezondheidsraad

Gezonde kinderen van vijf tot en met elf jaar hebben geen vaccinatie tegen het coronavirus meer nodig. Dat staat dinsdag in het nieuwste advies van de Gezondheidsraad. Alleen basisschoolkinderen die wegens een hartaandoening, obesitas of andere gezondheidskwalen tot risicogroepen behoren, doen er volgens de raad nog verstandig aan een prik te halen. Het is de eerste keer in de coronapandemie dat de Gezondheidsraad zorgminister Ernst Kuipers (D66) adviseert om minder te vaccineren.

De coronaprik wordt sinds december 2021 aangeboden aan alle kinderen van vijf tot en met elf jaar. De belangrijkste reden was de ontstekingsziekte MIS-C. Kinderen liepen het risico enkele weken na hun eerste coronabesmetting die zeldzame maar ernstige aandoening op te lopen. Omdat het overgrote deel van de kinderen de eerste besmetting inmiddels achter de rug heeft, en de kans op MIS-C bij een volgende besmetting minimaal is, vindt de Gezondheidsraad het nut van een coronaprik voor deze groep nog slechts „beperkt”.

Het nieuwe advies van de Gezondheidsraad gaat ook op voor de herhaalprik. De raad vindt het wel verstandig om vaccinatie voor gezonde basisschoolkinderen beschikbaar te houden, voor het geval dat ouders bijzondere redenen hebben om hun kind tóch te laten inenten. Het komt bijvoorbeeld voor dat ouders een kind laten vaccineren om te voorkomen dat die een kwetsbaar persoon besmet. Tot nu toe heeft slechts 3 procent van de kinderen tussen vijf en elf jaar een coronaprik gehad, aldus persbureau ANP.