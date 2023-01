Russische nieuwszender TV Rain mag komende vijf jaar vanuit Nederland uitzenden

De Russische onafhankelijke nieuwszender TV Rain (in het Russisch Dozjd) mag de komende vijf jaar uitzenden vanuit Amsterdam, waar de redactie sinds oktober is gevestigd en al uitzond voor YouTube. Het Nederlandse Commissariaat van de Media heeft een uitzendvergunning van vijf jaar afgegeven. Dat op 22 december gepubliceerde besluit heeft dinsdag bekendheid gekregen dankzij het Amerikaanse persbureau Reuters. Het Russischtalige TV Rain vluchtte vanwege de censuur vanuit Moskou naar Letland, maar moest daar na een aantal maanden vertrekken.

In maart vorig jaar staakte TV Rain zijn werkzaamheden in Rusland, mede omdat lokale autoriteiten bepaalden dat de zender op zwart moest als gevolg van censuur in de oorlogsverslaggeving. Na de Russische invasie in Oekraïne staat de persvrijheid in Rusland onder grote druk. De redactie trok naar Letland, en bleef ondertussen uitzenden via YouTube. Aanvankelijk kreeg de zender een licentie om uit te zenden via de kabel in Letland. Vorige maand bepaalden de Letse autoriteiten echter dat TV Rain ook uit dat land moest vertrekken vanwege meerdere overtredingen.

Zo toonde de zender een kaart met de geannexeerde Krim als geografisch deel van Rusland. Ook wekte de zender Oekraïense woede toen een presentator de hoop uitsprak te kunnen „helpen, bijvoorbeeld met apparatuur of elementaire basisvoorzieningen aan het front” voor de Rusissche troepen in Oekraïne. Sinds oktober zendt TV Rain uit voor YouTube vanuit een pand in Amsterdam-Oost, waar ook de redactie van de Russiche krant The Moscow Times is gevestigd.