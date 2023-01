Recordaantal van 1,4 miljoen Nederlanders namen andere zorgverzekering vorig jaar

In 2022 zijn zo’n 1,4 miljoen Nederlanders gewisseld van zorgverzekering, ongeveer 8 procent van de verzekerden. Dat melden Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkenniscentrum Vektis op basis van een voorlopige raming. Het cijfer kan volgens hen nog oplopen tot 8,5 procent. De mobiliteit onder verzekerden is sinds tenminste 2006 niet zo groot geweest. De afgelopen tien jaar schommelde het aantal overstappers tussen de 6 en 7 procent.

Dat het aantal overstappers flink is gestegen, heeft waarschijnlijk twee hoofdoorzaken, zegt hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg Marco Varkevisser (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ten eerste is de collectiviteitskorting, waarbij groepen als collega’s gezamenlijk een verzekering konden afsluiten tegen een lager tarief, afgeschaft. Daardoor is de zorgpremie van de vele Nederlanders die die korting hadden plots met een paar procent gestegen, en zal een deel van hen zijn gaan zoeken naar lagere premies.

Kritischer kijken

Daarnaast zijn verzekerden door de aanhoudende inflatie „kritischer gaan kijken” naar hun verzekeringskosten, zegt Varkevisser. „We weten uit de afgelopen jaren dat mensen die wisselen dat vooral doen omdat ze ergens anders een lagere premie kunnen krijgen.” In de regel is dat goed, zegt de hoogleraar, want verzekeraars worden zo gedwongen scherpe premies aan te houden. Toch zou toenemende premieconcurrentie op termijn onwenselijk kunnen worden. Als steeds meer gezonde verzekerden voor een goedkopere polis kiezen en verzekeraars zich daarom vooral op die groep richten, kan de kwaliteit van de zorg voor ongezonde Nederlanders steeds meer onder druk komen te staan.

Aad de Groot, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar DSW ziet nog een derde mogelijke reden voor de grootschalige overstap. Volgens hem kan het dat mensen juist door de stijgende leefkosten veeleisender worden van hun zorgpolis: ze willen zeker zijn dat ze verzekerd zijn voor de mogelijke zorgkosten die ze gaan maken. Om die reden zoeken ze een beter dekkende polis, om later plotselinge financiële klappen te drukken.

In april verwacht Vektis een uitgebreide analyse van de consumentenkeuzes in 2022 te publiceren.