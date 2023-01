‘Operation Fortune: Ruse de Guerre’: voormalige ‘Bad Boy’ Guy Ritchie op de automatische piloot

Regisseur Guy Ritchie maakte naam als nietsontziende bad boy van de Britse filmwereld, met originele misdaadfilms als Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snatch. De laatste twee decennia is zijn werk echter slecht (Swept Away) tot middelmatig (Aladdin). Zijn nieuwste film, Operation Fortune: Ruse de Guerre, zet die trend door. Het is een beetje Ocean’s Eleven, een beetje Mission Impossible, en vooral: volledig inwisselbaar.

De plot van de film is samen te vatten op de achterkant van een bierviltje. Er is „cargo” gestolen en de Britse overheid wil die hebben. Er is uiteraard maar één man die de gestolen waar uit de handen van „the wrong sort of people” kan houden: Jason Statham, actiefilmheld uit Fast & Furious en Snatch. Ditmaal in de rol van superspion Orson Fortune.

Wát er precies gestolen is? Dat weet de Britse overheid niet, toch worden Fortune en zijn team naar jachten en villa’s in Cannes en Turkije gestuurd.

Een verrassende plot ontbreekt, dus moet Operation Fortune het volledig hebben van Ritchies gepatenteerde, manische montage en gevatte dialogen. Alleen werkt het hier niet. De grappen zijn puberaal: „Cocktailmaster – that’s what you usually call me, honey, minus the tail.” Andere teksten zijn zó betekenisloos dat je jezelf overtuigt dat het ironie is.

De actie is zo generiek dat de vechtpartijen precies worden wat ze nooit mogen zijn: saai. En de personages zijn zowel archetypisch als inconsequent. Statham is soms grappig en onnozel, soms bikkelhard en professioneel. Alleen Hugh Grant maakt zijn excentrieke wapenhandelaar charismatisch. Na ruim een uur laat hij de film voor het eerst en laatst leven.

In de laatste scène moet het team naar Qatar. Op dat punt ben je al lang gestopt je af te vragen waarom. Onder de woestijnzon wacht een nieuwe opdracht. De kijker wordt voor het eerst verrast: wil Ritchie híér een franchise van maken?

Actie Operation Fortune: Ruse de Guerre Regie: Guy Ritchie. Met: Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant. Lengte: 113 min. ●●●●●

