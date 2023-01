Controversiële Russische generaal nieuwe stafchef van de landmacht

Rusland heeft generaal Aleksandr Lapin aangesteld als nieuwe stafchef van de Russische landmacht. Dat maakt het Russische staatsmediabedrijf TASS dinsdag bekend. Lapin was verantwoordelijk voor de verdediging van de bezette Oekraïense stad Lyman, een belangrijk logistiek knooppunt. Oekraïne veroverde de stad terug op Rusland in oktober, waarvoor Lapin de schuld kreeg.

Daarna is Lapin, die in juli 2022 nog de prestigieuze ‘Held van de Russische Federatie’-onderscheiding kreeg, een controversieel commandant geworden. Hij kreeg de volle laag van haviken hoog in de Russische rangen. Onder anderen Jevgeni Prigozjin, de oorlogszuchtige baas van het huurlingenleger Wagner-groep en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov hadden veel kritiek op Lapin na het Lyman-debacle. Kadyrov stelde voor om Lapin zijn medailles af te pakken en met een geweer naar het front te sturen om zijn „zonden weg te wassen met bloed”.