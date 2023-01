Natuurgeweld veroorzaakte vorig jaar een schadepost van 270 miljard dollar

Natuurrampen hebben vorig jaar wereldwijd op basis van voorlopige schattingen zo’n 270 miljard dollar (omgerekend ongeveer 251 miljard euro) aan schade veroorzaakt. Van dat schadebedrag was ongeveer 120 miljard dollar verzekerd, zo blijkt dinsdag uit een inventarisatie van de Duitse verzekeraar Munich Re. Het totale schadebedrag ligt iets lager dan in het „extreem kostbare” 2021. Toen richtte natuurgeweld voor 320 miljard aan schade aan, en vergoedden verzekeringsmaatschappijen ongeveer 120 miljard dollar.

Munich Re, een Duitse organisatie die actief is als ‘herverzekeraar’ van andere verzekeringsorganisaties, wijst weersextremen als gevolg van klimaatverandering aan als oorzaak voor de natuurrampen. De orkaan Ian, die in oktober door de Amerikaanse staat Florida raasde en meer dan honderd levens eiste, heeft voor 100 miljard dollar aan schade veroorzaakt. Daarvan was 60 miljard verzekerd. Andere kostbare rampen waren verwoestende overstromingen in delen van Australië en hittegolven en daaropvolgende droogte in Azië. Het zuiden van dat continent werd ook geteisterd door moessonregens.

Gecorrigeerd naar de inflatie was Ian de op één na duurste tropische storm, na de Amerikaanse orkaan Katrina in 2005, waarbij meer dan 1.800 mensen om het leven kwamen. De verzekeraar stelt dat klimaatverandering niet altijd de oorzaak voor schade door natuurgeweld is: in 2011 werd de meeste schade ooit veroorzaakt (355 miljard dollar). Dat was vooral te wijten aan een tsunami na een aardbeving voor de kust van het Japanse Fukushima, daar had klimaatopwarming niets mee van doen.