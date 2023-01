Minstens 14 doden bij protesten in het zuiden van Peru

Bij zware protesten en confrontaties tussen betogers en oproerpolitie in de Peruaanse stad Juliaca zijn maandag minstens veertien doden gevallen. Volgens Peruaanse media ligt het aantal mogelijk op twintig. Twee van de dodelijke slachtoffers zijn minderjarig, melden autoriteiten.

Op meerdere plekken in Peru is het al wekenlang onrustig. Betogers eisen dat de ex-president Pedro Castillo, die werd afgezet nadat hij het Congres probeerde te ontbinden, weer wordt geïnstalleerd. Ook zeggen ze dat de huidige president Dina Boluarte moet vertrekken. Volgens deze aanhangers is Castillo het slachtoffer geworden van een staatsgreep. Castillo zit momenteel vast in de Peruaanse hoofdstad Lima op verdenking van rebellie.

Waardoor er maandag zoveel doden konden vallen in Juliaca is nog onduidelijk. Op sociale media gaan beelden rond van gewonde demonstranten met kogelwonden. In de stad in het zuiden van Peru, waar veel aanhangers van Castillo wonen, zijn naast politieagenten militairen aanwezig om de orde te bewaren. Zij zouden zich volgens waarnemingsorganisaties schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen.