„Jullie zijn engelen”, appt mijn Chinese vriendin vanuit haar appartement acht verdiepingen boven ons. Engelen? Ze heeft alleen maar een stripje paracetamolletjes van ons gekregen. „Het helpt heel goed, de koorts zakt”, appt ze. Haar man en dochter hebben net corona gekregen. In Jinghong, de stad waar ze appartementen aan toeristen verhuurt, zijn koortswerende middelen nergens te krijgen.

Reizen binnen China was jarenlang heel lastig door alle beperkende coronamaatregelen, maar nu kan het weer: China heeft met de plotselinge versoepeling van het zero-covidbeleid ook alle binnenlandse reisbeperkingen opgeheven. Dus zijn we op vakantie gegaan naar deze stad in het zuidwestpuntje van China.

Lees ook Volgens de Chinese overheid is het ergste alweer achter de rug

De dag na onze aankomst in Jinghong blijken de echtgenoot en de dochter van onze vriendin ziek. Covid? Het lijkt er wel op, maar ze hebben geen zelftests om dat te controleren. Wij wel: we hadden er al op gerekend dat we onderweg wel eens ziek zouden kunnen worden, want werkelijk iedereen om ons heen is besmet.

Maar zo heel veel testen hebben we ook weer niet: net na het opheffen van het zero-covidbeleid hebben we nog snel wat coronatests kunnen bestellen op internet. Daarna lukte dat niet meer. „Levering pas na april”, stond er op de site van sommige leveranciers.

En we hebben extra paracetamol mee: een simpele koortsremmer, niet specifiek bedoeld voor corona. „Maar het helpt veel beter dan wat wij in huis hebben”, zegt onze vriendin. Ze heeft eerder ook medicijnen en tests op internet besteld, maar niets daarvan is nog aangekomen. Er circuleren berichten dat medicijnen soms gestolen worden nog voordat ze worden afgeleverd.

De apotheker die ik vraag naar Paxlovid, lacht me bijna in mijn gezicht uit

We geven ze een paar van onze meegebrachte tests en wat paracetamol, en vragen in de dagen erna bij de vele apotheken steeds of die soms een koortswerende middelen of zelftests hebben. Hebben ze bijvoorbeeld Ibuprofen? We worden vaak al halverwege onze vraag onderbroken: nee, geen enkele apotheek heeft zulke dingen momenteel op voorraad. Mondkapjes zijn er wel, en soms ook handontsmettingsmiddel.

Lees ook Chinese zorg kraakt onder coronagolf: ‘Wie geen koorts heeft, werkt gewoon door’

Paxlovid, een antiviraal middel dat specifiek bedoeld is tegen corona en dat je kort na besmetting moet innemen, is al helemaal nergens te krijgen. De apotheker die ik ernaar vraag, lacht me bijna in mijn gezicht uit: „Als we dat al hadden, dan zou niemand dat hier in deze regio kunnen betalen”, zegt ze.

Als haar man en dochter na een kleine week beter zijn, wordt onze vriendin zelf ziek. Koorts. „Hebben jullie soms nog één stripje voor mijn moeder?”, appt haar dochter.

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend het laatste nieuws en een overzicht van de onderwerpen die vandaag spelen Inschrijven