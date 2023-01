Iran veroordeelt 41-jarige Belg tot 40 jaar celstraf en zweepslagen

Het regime in Iran heeft de Belg Olivier Vandecasteele in een besloten proces veroordeeld tot veertig jaar celstraf en 74 zweepslagen. Dat melden internationale persbureaus dinsdag, op basis van Iraanse staatsmedia. Volgens de Iraanse autoriteiten heeft Vandecasteele zich schuldig gemaakt aan spionage, samenwerking met vijandige overheden en witwaspraktijken. De ware reden voor zijn opsluiting is vermoedelijk dat Iran de 41-jarige medewerker van een ngo wil gebruiken voor een ruildeal.

Vandecasteele werd in februari vorig jaar opgepakt en opgesloten in de vanwege mensenrechtenschendingen beruchte Iraanse Evin-gevangenis. Hij was ondanks een negatief reisadvies naar Iran afgereisd om privézaken af te wikkelen. De Belg werkte een aantal jaar in het onrustige land, bij een Noorse hulporganisatie die Afghaanse vluchtelingen hielp. Volgens zijn familie is Vandecasteele er — mede door een hongerstaking — slecht aan toe, aldus persbureau Reuters.

Volgens de Iraanse wet kan het gebeuren dat Vandecasteele na 12,5 jaar vrij komt, als hij succesvol in beroep gaat. Het is nog wel de vraag in hoeverre hij überhaupt kans maakt op een eerlijk proces. Zijn veroordeling vond plaats achter gesloten deuren en hij heeft geen toegang gehad tot een advocaat naar keuze.

Belgische autoriteiten proberen Vandecasteele al maandenlang vergeefs vrij te krijgen, bijvoorbeeld via een ruildeal met Iraniërs die in België vastzitten. Hoofdpersoon in het debat is de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi. Hij werd vorig jaar in mei tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde aanslag in Parijs vier jaar geleden. België sloot vorig jaar de Irandeal om uitlevering van gevangenen mogelijk te maken, maar die is door het Belgisch Grondwettelijk Hof tijdelijk vernietigd.