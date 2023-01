In Nederland werd vorig jaar minder cocaïne in beslag genomen, in Antwerpen meer

In de Rotterdamse haven is afgelopen jaar 46.789 kilo cocaïne onderschept: de op een na grootste hoeveelheid ooit. Dat blijkt uit jaarcijfers van het Hit and Run Cargo-team (HARC-team), een samenwerkingsverband van politie, douane, FIOD en Openbaar Ministerie. Met de ruim vier ton cocaïne die in de haven van Vlissingen in beslag is genomen, komt het totaal door het HARC-team in beslag genomen cocaïne op 52.480 kilo: goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro.

Als distributieland vervult Nederland een centrale rol in de Europese cocaïnehandel. Drugscriminelen maken gebruik van de havens van Rotterdam en Antwerpen om op grote schaal cocaïne te importeren en die vervolgens via Nederland verder te verspreiden.

Gelijktijdig met het bekendmaken van de Nederlandse ‘cocaïnecijfers’ werd in Antwerpen bekendgemaakt dat daar vorig jaar een recordhoeveelheid van 110.000 kilo cocaïne in beslag is genomen. Daardoor is over 2022 met ruim 162.000 kilo sprake van een gezamenlijke Nederlands/Belgische recordvangst, bijna een vervijfvoudiging van de hoeveelheid in 2015.

Nederlandse liaisons

De Rotterdamse hoofdofficier Hugo Hillenaar stelt dat nog gewerkt wordt aan „de exacte duiding” van de afname van de in beslag genomen cocaïne. In een persconferentie op het haventerrein wees hij er met de douane onder meer op dat de aanpak van cocaïnesmokkelaars geïntensiveerd is. Zo zijn er meer opsporingsonderzoeken gestart (71 versus 38 in 2021) en zijn er de helft meer verdachten aangehouden (95) die een wezenlijke rol in drugsorganisaties spelen.

Ook zijn meer relatief kleine partijen cocaïne (minder dan 100 kilo) onderschept dan voorheen. Volgens douane-directeur Jan Kamp duidt dit er op dat drugscriminelen „mogelijk aan risicospreiding doen of dat de cocaïne elders in Europa aan wal is gekomen”.

Kamp stelt dat ook samenwerking met Latijns-Amerikaanse landen, bijvoorbeeld door het daar stationeren van Nederlandse liaisons, vruchten afwerpt. Vorig jaar werd in Latijns-Amerika 70.000 kilo cocaïne onderschept die bestemd was voor Nederland. Een jaar eerder was dat nog 40.000 kilo.

Nog nooit zulke zuivere coke

Ondanks de grote hoeveelheid onderschepte cocaïne is de straatprijs al jaren stabiel en was volgens het Trimbos-instituut de zuiverheid van cocaïne in Nederland nog nooit zo hoog. Volgens hoofdofficier Hillenaar wil dat echter niet zeggen dat de inbeslagnames maar een beperkt effect op de drugsmarkt hebben. Verwijzend naar een onderzoek van denktank Denkwerk van vorig jaar stelt hij dat zeker de helft van de cocaïne die naar Nederland wordt vervoerd in beslag wordt genomen. „Het onderlinge concurrentiemodel van drugsorganisaties maakt dat niet een van hen de prijs kan verhogen. Vanuit dat perspectief zegt de straatprijs dus niets over het succes van inbeslagnames.”