Geheime overheidsdocumenten aangetroffen in privékantoor Biden

Advocaten van de Amerikaanse president Joe Biden hebben meerdere geheime overheidsdocumenten aangetroffen in een privékantoor uit zijn tijd als vicepresident. De stukken zijn het afgelopen najaar ontdekt in het kantoor in Washington, zo schrijven Amerikaanse media in de nacht van maandag op dinsdag op basis van een verklaring van Bidens advocaat. De documenten zijn inmiddels overhandigd aan het nationale archief. De Amerikaanse justitie onderzoekt de zaak.

De stukken dateren uit de periode van Biden als vicepresident van 2009 tot 2017 onder Barack Obama. Na Bidens aftreden als vicepresident had hij de stukken moeten overdragen aan het archief. Onduidelijk is waarom hij dat niet heeft gedaan. Het zou gaan om rond de tien stukken waarvan een deel zou zijn aangemerkt als topgeheim; het is niet bekend wat de inhoud is. Volgens de Amerikaanse omroep CBS gaat het in elk geval niet om geheime nucleaire informatie.

CNN meldt dat Bidens advocaten de documenten aantroffen toen zij bezig waren met het opruimen van het pand. Biden gebruikte het kantoor gedurende het vicepresidentschap en tussen 2017 en begin 2020, in die periode voerde hij campagne voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De stukken zijn begin november ontdekt en de volgende dag overgedragen aan het archief, dat niet eerder om de documenten had gevraagd. Biden heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de zaak.

Trump

Er loopt al langer een onderzoek naar Bidens voorganger Donald Trump. In augsutus viel de FBI bij de Republikein binnen in zijn woning Mar-a-Lago in Florida, omdat hij weigerde stukken zelf over te dragen. Volgens justitie zou Trump meer dan driehonderd overheidsdocumenten naar het landgoed hebben meegenomen. De stukken zouden onder meer betrekking hebben op nucleaire wapens en de relatie met Noord-Korea.

Trump kon het na het nieuws over Biden niet laten te refereren aan het onderzoek naar hem. „Wanneer gaat de FBI een inval doen in de vele huizen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis? Die documenten zijn zeker niet vrijgegeven”, reageerde de oud-president via sociale media. Trump heeft in november aangekondigd zich verkiesbaar te stellen voor het presidentschap bij de verkiezingen in 2024.