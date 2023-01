Een vriendelijke meneer houdt de deur van de lift even voor me open. „Ik heb geduld”, zegt hij.

Zes seconden later: „Eigenlijk weet ik niet of ik dat wel heb. Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht.”

