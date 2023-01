Eerste raketlancering vanuit West-Europa toch mislukt ondanks foutloze start

Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit is er toch niet in geslaagd een raket vanuit West-Europa in een baan rond de aarde te krijgen. Dat meldde het bedrijf in de nacht van maandag op dinsdag op Twitter. Hoewel de lancering aanvankelijk zonder problemen verliep, meldde Virgin Orbit rond 01.00 uur dat er problemen waren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het falen van de missie. Eerder meldde het bedrijf op Twitter dat de lancering vanuit het Britse Cornwall gelukt was. Dat bericht werd later verwijderd.

De omgebouwde Boeing met daaronder de 21 meter lange raket van het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson, steeg maandagnacht op. Eenmaal aangekomen op een punt boven de Atlantische Oceaan ten zuidoosten van Ierland, liet het vliegtuig tussen 23.16 uur en 01.16 uur de raket vallen, die na 5 seconden ontbrandde en in zuidelijke richting wegschoot, om negen satellieten af te leveren in een baan om de aarde. Het moest de eerste raketlancering vanaf West-Europese bodem worden: een historisch moment.

De Britse krant The Guardian meldde dat duizenden Britten op de historische lancering waren afgekomen en dat (gratis) kaarten voor een zichtdek in twee uur uitverkocht waren, hoewel het publiek waarschijnlijk alleen het opstijgen van het vliegtuig te zien kreeg. Het ontbranden van de raket vond op 10 kilometer hoogte boven de Atlantische Oceaan plaats. Daarnaast was de lancering te volgen via een livestream.

