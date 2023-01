Een in 2013 in het IJ gevonden romp blijkt van een Russische kunsthandelaar

De menselijke romp die in 2013 in het IJ in Amsterdam werd gevonden, is van de vermogende Russische kunsthandelaar Aleksandr Levin. Dat heeft het coldcaseteam van de Amsterdamse politie aan De Telegraaf bevestigd.

Een van de scenario’s waar de recherche rekening mee zou houden is dat de kunsthandelaar slachtoffer is geworden van afpersing door een Russische bende of de geheime dienst. De op het moment van zijn verdwijnen 65-jarige Rus hield zich bezig met handel in kunst en antiek. Hij verbleef dikwijls voor langere tijd voor zaken in Amsterdam. In 1999 werd hij in Nederland tot tien maanden celstraf veroordeeld voor kunstsmokkel. De douane op Schiphol had hem gesnapt met in zijn bagage onder meer een gestolen achttiende-eeuwse zeeatlas van de befaamde uitgever en cartograaf Johannes van Keulen. Na zijn dood is in Rusland geprobeerd de bankrekeningen van Levin te plunderen en vastgoed van de kunsthandelaar over te zetten op een andere naam.

Gedicht over de romp

Op woensdag 30 januari 2013 zag een voorbijganger een blauw pakket dobberen in het IJ, vlakbij de NDSM-werf in Amsterdam. Daarin zat een romp, zonder hoofd en armen, van een onbekende man. Ondanks een oproep bij Opsporing Verzocht, waarbij foto’s van de romp en een hoefijzervormige nier werden getoond, wist de Amsterdamse politie pas in 2021 de identiteit van het slachtoffer te achterhalen. Dat gebeurde na een dna-match via Interpol. In Rusland had familie van Levin hem als vermist opgegeven en dna afgestaan.

Het onderzoek liep daarna vast omdat er vanwege de oorlog in Oekraïne geen contact meer is met de Russische autoriteiten.

Jannah Loontjens, een van de leden van de Poule des Doods, een groep dichters die gedichten schrijven bij uitvaarten van eenzaam gestorvenen, maakte in 2013 een gedicht over de romp.