Dood van elfjarig meisje nieuwe episode in escalerend drugsgeweld in Antwerpen

De Antwerpse drugsoorlog heeft maandagavond het leven gekost aan een elfjarig meisje. In de deelgemeente Merksem namen onbekenden de garagedeur van de woning van haar ouders onder vuur, waarbij ze dodelijk geraakt werd door een kogel. De moord betekent een nieuwe episode in het escalerende drugsgeweld in de Vlaamse havenstad.

Het Antwerpse stadsbestuur bevestigt dat de schietpartij verband houdt met het drugsmilieu. Volgens burgemeester Bart De Wever van de rechts-nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie zou de familie van het getroffen huis om die reden „bekend” zijn bij de autoriteiten, maar hij geeft verder geen details.

Volgens dagblad Gazet van Antwerpen is het jonge meisje het nichtje van een kopstuk uit de Antwerpse drugswereld. De oom van het slachtoffer zou Othman E.B. zijn, een Antwerpenaar die momenteel in de Verenigde Arabische Emiraten verblijft en bekend staat als kopstuk van internationale cocaïnehandel. E.B. heeft inmiddels in cryptische termen op de aanslag gereageerd. „We zullen reageren, maar niet zoals de burgemeester van Antwerpen denkt”, zo liet hij aan Gazet van Antwerpen weten.

‘Nederlands scenario’

Het is niet voor het eerst dat het conflict tussen rivaliserende bendes in de havenstad tot aanslagen leidt. Dat daar nu ook een onschuldig slachtoffer bij valt is nieuw. De Wever ziet de dood van het jonge meisje als een kantelpunt en vreest naar eigen zeggen voor een escalatie volgens het ‘Nederlands scenario’, waarbij de dood van de broer van kroongetuige Nabil B. leidde tot een nieuwe golf van geweld in de Nederlandse onderwereld. „In het verleden is gebleken dat als er één slachtoffer valt, het daar vaak niet bij blijft”, aldus De Wever.

Antwerpen kende afgelopen zomer een golf van geweld in haar openbare ruimte. Niet alleen bedreigden en intimideerden criminelen elkaar met schietpartijen en explosies, ook vooraanstaande figuren uit ‘de bovenwereld’ liepen in navolging van Nederland gevaar. Zo werd minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open-VLD) samen met zijn gezin naar een geheime locatie gebracht vanwege „een ernstige dreiging” uit het drugsmilieu.

Antwerpen was in 2022 goed voor onderscheppingen van in totaal 110.000 kilo cocaïne, een recordhoeveelheid voor de havenstad. Daardoor was afgelopen jaar met ruim 162.000 kilo sprake van een gezamenlijke recordvangst in Nederland en België, bijna een vervijfvoudiging van de vangst in 2015, bleek dinsdag uit jaarcijfers van de Nederlandse politie, douane, FIOD en Openbaar Ministerie. Als distributieland vervullen Nederland en België een centrale rol in de Europese cocaïnehandel. Drugscriminelen maken gebruik van de havens van Rotterdam en Antwerpen om op grote schaal cocaïne te importeren en die vervolgens verder te verspreiden.

