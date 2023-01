De bestorming van het Braziliaanse Congres

Afgelopen zondag bestormden duizenden aanhangers van voormalig president Bolsonaro het regeringscentrum van Brazilië. Het volgde op maandenlange onrust na de onstuimige verkiezingen van oktober, die Brazilië diep verdeeld hebben. De bestorming doet denken aan die van het Amerikaanse Capitool twee jaar geleden, al zijn er ook belangrijke verschillen, vertelt buitenlandredacteur Merijn de Waal. Wat wilden de bestormers bereiken?

