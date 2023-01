Constantijn II, laatste koning van Griekenland, op 82-jarige leeftijd overleden

Constantijn II, de laatste koning van Griekenland, is dinsdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn dokters aan Griekse media bekendgemaakt, zo melden internationale persbureaus. Het grootste deel van zijn koningschap was Constantijn II balling, weggejaagd door de militaire dictatuur die vanaf 1967 de macht had in Griekenland.

Constantijn werd in 1940 geboren als de zoon van prins Paul, de jongere broer en troonopvolger van de toenmalige koning, George II. De eerste jaren van zijn leven bracht hij vanwege de Tweede Wereldoorlog door in Egypte en Zuid-Afrika, pas in 1946 keerde de koninklijke familie terug naar Griekenland. Op 6 maart 1964 werd Constantijn op 24-jarige leeftijd koning. In datzelfde jaar trouwde hij met prinses Anne-Marie van Denemarken - met haar zou hij vijf kinderen krijgen.

Roerige periode

De koning kwam aan de macht in een roerige Griekse periode en zijn koningschap was geen lang leven beschoren. In 1967 vond vlak voor de in dat jaar geplande verkiezingen een staatsgreep plaats. Griekenland werd een rechtse, militaire dictatuur, waarin voor communisten en andere politieke opponenten van het regime geen ruimte was. Constantijn II had nauwelijks militaire bondgenoten en daardoor weinig politieke beweegruimte. Hij beëdigde de nieuwe regering.

Na een mislukte contracoup, een paar maanden later, vluchtte de koninklijke familie opnieuw, ditmaal naar Rome. Constantijn II werd koning in ballingschap, totdat de Griekse junta in 1973 de monarchie als geheel afschafte. Dit besluit werd een jaar later, toen de dictatuur was gevallen, met een referendum bekrachtigd. Griekenland schafte de monarchie af en werd de Derde Helleense Republiek. Constantijn II’s staatsburgerschap werd hem later ontnomen.

In 2002 werd de Griekse koninklijke familie met 13,7 miljoen euro gecompenseerd voor hun voormalige Griekse eigendommen. Daaronder valt een villa in Corfu, waar wijlen prins Philip, de man van de Britse koningin Elizabeth II, was geboren. Constantijn II keerde pas in 2003 weer terug naar zijn geboorteland. De afgelopen maanden ging zijn gezondheid achteruit - hij zou chronische hartproblemen hebben gehad en meermaals in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.