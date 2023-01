‘Broker’: meesterlijk scenario over het gevaar van snelle oordelen

In de stromende regen loopt een jonge vrouw talloze traptreden op naar een kerk in het Zuid-Koreaanse Busan. Aarzelend laat ze haar baby achter onder het afdakje van de kerk. Die heeft een ‘baby-luik’: een opening in de muur waarin je ongewenste baby’s in een rieten mandje kunt leggen.

Zodra ze uit zicht is, stapt een andere vrouw uit een auto en stopt het jongetje ook daadwerkelijk in dit baby-luikje. Een man die in de kerk werkt, ontfermt zich over het kind. Samen met een vriend zal hij later de baby proberen te verkopen aan ongewenst kinderloze stellen, waarbij de berouwvolle moeder, die zich weer bij de kerk meldde om haar baby terug te vragen, met ze meereist en een oogje in het zeil houdt.

Alleen al het lezen van de samenvatting van Kore-eda Hirokazu’s in Zuid-Korea gedraaide film Broker doet de wenkbrauwen fronsen: baby’s achterlaten en verkopen? Het morele oordeel ligt al klaar: deze mensen deugen niet. Dat is precies waar de Japanse regisseur, gespecialiseerd in films over alternatieve families, je wil hebben. Want in het vervolg van zijn verhaal doet hij er alles aan om dit snelle oordeel te ontkrachten.

Lees ook een interview met regisseur Kore-eda: ‘Ik vier het leven van elk kind’

Middels een meesterlijk opgebouwd scenario diept hij beetje bij beetje alle personages uit, geeft hij uitleg over hun motieven en onthult hij stukjes van hun verleden. Telkens lijkt het net weer even anders te liggen dan je denkt. Broker gaat over het gevaar te snel te oordelen over mensen over wie je verder niets weet. Wat eenvoudig lijkt, kan immers complexer liggen.

Het is schitterend om te zien hoe deze personages al vrij snel een warm gezin vormen, met dank aan de fantastische cast. Zelfs de meest sceptische toeschouwer ziet hoe liefdevol ze met elkaar en de te verkopen baby omgaan, later voegt zich ook nog een weesjongetje bij hen. Ze worden achterna gezeten door twee vrouwelijke politieagenten, een van hen is de vrouw die de baby in de openingsscène in het mandje legde, die er alles aan doen de alternatieve familie aan te houden, ook omdat er nog een moord in het spel is.

Ondertussen stipt Kore-eda vragen aan over het effect van adoptie en afwijzing op kinderen, wat eigenlijk een goede familie is en de mogelijkheid fouten uit het verleden te repareren. Toch is het geen zware film, Broker bevat ook momenten van humor en enkele fraaie, subtiele scènes.

Het met veel compassie voor zijn personages vertelde Broker laat uiteindelijk een warm gevoel achter, en dat is reuzeknap voor een film die begon met ogenschijnlijk onsympathieke personages.

Drama Broker Regie: Kore-eda Hirokazu. Met: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Lee Ji-eun. Lengte: 129 min. ●●●●●

Bekijk een overzicht van onze recensies over film

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven