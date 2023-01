Tijdens mijn eerste binge van het jaar bleef één vraag steeds door mijn hoofd zweven: waarom heeft Netflix deze serie gemaakt? Niet omdat Copenhagen Cowboy een wanproduct is, zeker niet. Maar de nieuwe serie van regisseur en neonlichtliefhebber Nicolas Winding Refn lijkt helemaal niet meer te passen bij de strategie van het bedrijf om zo veel mogelijk abonnees te bereiken met toegankelijke content. Je kunt veel omschrijvingen gebruiken voor deze serie over een vrouwelijke wreker die zich in de Deense onderwereld begeeft, maar het woord ‘toegankelijk’ zit daar niet tussen. Het is een typische Winding Refn-productie: unheimlich, traag als stroop, met minimale dialogen. De inhoud maakt het deze keer niet helemaal waar. Toch ben ik ben blij dat het gemaakt is. En nu staat de serie gezellig naast hits als Emily in Paris en Wednesday. Niet in de toptien met bestbekeken titels trouwens, want daar is Copenhagen Cowboy in geen velden of wegen te bekennen. Het gebrek aan promotie lijkt erop te wijzen dat het marketingteam ook niet weet wat het met de serie aanmoet. Waarschijnlijk wist Winding Refn dit project op het laatst mogelijke moment binnen te smokkelen bij de streamingdienst. Want wat hij maakt, sluit niet bepaald aan bij de smaak van Bela Bajaria, de vrouw die naast topmannen Reed Hastings en Ted Sarandos waarschijnlijk de meest invloedrijke persoon bij Netflix is.

Als wereldwijde leider van de televisie-tak van het bedrijf heeft Bajaria veel te zeggen over de series en programma’s die gemaakt worden. Ze is een kind van Indiase ouders, geboren in Londen en opgegroeid in de VS. Door haar achtergrond is ze volgens insiders zeer geschikt voor het aansturen van de vele lokale teams in verschillende landen. Hoe ze haar rol invult wordt beschreven in een stuk van The New Yorker. Hierin wordt Bajaria over een periode van een jaar gevolgd door journalist Rachel Syme. Uit het artikel komt het beeld naar voren van een zeer gedreven leider die denkt dat kijkers vooral zo veel mogelijk content willen. In dit stuk geen verhalen over geslonken budgetten, iets waar het sinds vorig jaar veel over gaat in de streamingwereld.

De keuzes van Bajaria zijn commerciëler dan die van haar voorganger Cindy Holland, die meer voor artistiek hoogstaande producties koos. In de begindagen concurreerde Netflix op dramagebied vooral met de zender HBO, de plek van kwaliteitsseries als The Sopranos en The Wire. Bajaria staat er anders in. „Ze is geen intellectueel. Ze is slim”, zegt een anonieme bron. In het stuk komt een ‘echte’ versie van Squid Game ter sprake. De Zuid-Koreaanse thriller over een dodelijk spel is nog altijd de bestbekeken Netflix-titel ooit en het is dan ook slim om dat succes verder uit te bouwen. Het maken van een nieuw seizoen kost veel tijd, dus komt er in de tussentijd een spelshow gebaseerd op de serie. De arme deelnemers moeten in de serie meedoen aan gruwelijke uitdagingen. In de reality-versie strijden 456 spelers om miljoenen, net als in het origineel. Geruststellend: in deze versie vallen geen dodelijke slachtoffers. De maatschappijkritische boodschap achter de serie lijkt hiermee wel helemaal verdwenen. Maar ach, het programma zal vast beter scoren dan Copenhagen Cowboy.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.