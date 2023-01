Europees klimaatbureau: ’2022 op een na warmste jaar ooit gemeten’

Afgelopen jaar was, na 2020, het op een na warmste jaar ooit gemeten in Europa. Dat stelt het jaarverslag van het Europese klimaatbureau Copernicus dat dinsdag werd gepubliceerd. De zomer van 2022 was de warmste zomer ooit gemeten in Europa.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd lag vorig jaar 0,3 graad Celsius hoger dan het gemiddelde van de periode tussen 1991 en 2020. Het was 1,2 graad warmer dan tijdens het pre-industriële tijdperk, de periode tussen 1850 en 1900. De bevindingen bevestigen, zo onderstreept Copernicus, de trend van de opwarming van de aarde met uitzonderlijke droogtes en overstromingen en de verdere toename van de concentratie van broeikasgassen.

Naast de hoge temperaturen heeft de planeet afgelopen jaar te maken gehad met een hevige toename van extreme weersomstandigheden. Zo herinnert het rapport onder andere aan de dodelijke overstromingen in Pakistan, de verwoestende overstromingen in Nigeria en de extreme droogte in de Hoorn van Afrika. Ook Europa had te maken met langdurige en intense hittegolven, ernstige droogte en hevige bosbranden, die op hun beurt ook weer leiden tot CO₂-uitstoot, wat bijdraagt aan temperatuurstijgingen.

De toenemende hitte komt namelijk door verhoogde concentraties broeikasgassen, die warmte vasthouden in de atmosfeer. Ondanks breed gedragen politieke toezeggingen in verschillende klimaatakkoorden, zoals het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, bleven de wereldwijde CO₂-emissies ook in 2022 stijgen. De koolstofdioxide-concentraties in de atmosfeer bedroegen afgelopen jaar gemiddeld ongeveer 417 deeltjes per miljoen, het hoogste niveau in meer dan twee miljoen jaar, zo stelt Copernicus.

