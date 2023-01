Winkelleegstand daalt naar laagste niveau sinds 2011

Het aantal leegstaande winkelpanden is het afgelopen jaar afgenomen tot het laagste niveau in tien jaar tijd: 6 procent staat momenteel leeg. Dat meldt marktonderzoeker Locatus in maandag gepubliceerde cijfers. In 2022 daalde het aantal niet-gebruikte winkelruimten met ruim 1.700 van 14.482 tot 12.722.

Sinds het begin van 2011 stonden er niet zo weinig winkelpanden leeg. De afname heeft Locatus verrast, aangezien het vorige jaar werd gekenmerkt door „de oorlog in Oekraïne, met als gevolg een gierende inflatie, torenhoge energietarieven en een afnemend consumentenvertrouwen”. Ook begon 2022 nog met een lockdown en waren er flinke personeelstekorten.

Winkelmeters

Wanneer gerekend wordt met winkelmeters is de daling nog groter: van 6,6 naar 5,4 procent, een verschil van een half miljoen vierkante meter. In 2021 nam de winkelleegstand ook al af, maar de grootste stadscentra bleven toen achter. Afgelopen jaar is ook hier de leegstand gedaald, deels door het weer aantrekken van internationaal toerisme. Ook kreeg een deel van de winkelpanden een andere bestemming, waardoor het percentage leegstand onder de nog resterende pandenvoorraad afnam. De steden met de meeste niet-gebruikte winkelruimte zijn Roosendaal, Amsterdam en Leeuwarden.

De meeste leegstand was te zien in de horecabranche, die al langer worstelt met personeelstekorten en financiële problemen. Het aantal speelgoedwinkels steeg juist. Directeur van Locatus Gertjan Slob verwacht dat de bodem qua leegstand nu ongeveer wel bereikt is. „In een gezonde markt staat zo’n 4 tot 5 procent van de panden leeg. Dat komt omdat er altijd wel wat verschuivingen zijn, naast plekken die niet langer interessant zijn voor ondernemers. De leegstand zal dus niet heel veel lager uitkomen”.