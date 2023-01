Wie vanuit China naar Nederland reist, moet een negatieve test kunnen tonen

Passagiers die vanuit China naar Nederland reizen, hebben vanaf deze dinsdag een negatieve coronatest nodig. Ook geldt vanaf dat moment het dringende advies om tijdens de vlucht een medisch mondkapje te dragen. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) heeft daartoe besloten, nadat andere Europese lidstaten eerder al dergelijke maatregelen hadden getroffen.

Tot op heden volstond Nederland met het uitdelen van vrijwillige zelftests aan passagiers die net waren geland. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet nu toch negatieve tests te verplichten, om ervoor te zorgen dat maatregelen uit verschillende landen op elkaar aansluiten.

In navolging van België zal, behalve rioolwater op Schiphol zelf, ook afvalwater uit het vliegtuig worden gecontroleerd om te controleren of zich nieuwe varianten voordoen.

Een verhoogd risico ziet het OMT niet, omdat in Nederland intussen voldoende bescherming is opgebouwd tegen de Omikron-varianten die reeds in omloop zijn. Het virus, dat na een jarenlang zerocovidbeleid onlangs alsnog kwam in China en daar het ene na het andere besmettingsrecord breekt, zou vooral in die Omikron-varianten rondgaan.

Noodverordening

Voor deze maatregel leek aanvankelijk een wetswijziging noodzakelijk, maar de Eerste Kamer stelde unaniem zich niet onder druk te willen laten zetten voor een versnelde behandeling van deze wet en dus niet eerder terug te komen van het reces. Minister Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij nu, mede namens minister Dilan Yesşilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD), de veiligheidsregio Kennemerland – waar Schiphol onder valt – vraagt de maatregelen te nemen.

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer, voorzitter van veiligheidsregio Kennemerland, laat bij monde van haar woordvoerder weten de officiële aanwijzing vanuit het ministerie af te wachten en op basis daarvan de benodigde noodverordening op te stellen. De GGD zal vervolgens op Schiphol de negatieve testbewijzen controleren.

Door de pandemie ligt het aantal vluchten uit China een stuk lager dan voorheen, toen KLM dagelijks vluchten van en naar het land aanbood. Intussen vliegt het bedrijf driemaal per week heen en weer. Eind deze maand zal dit aantal verdubbelen naar zes. Andere vluchten vanuit China gaan veelal via Bangkok, Seoel of de Golfstaten. Op deze vluchten geldt de verplichting een negatief testbewijs mee te nemen niet.

Chris van Elswijk, purser bij KLM en bestuurslid van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC), onderschrijft de noodzaak van extra maatregelen. „Wat je kunt voorkomen qua besmettingen moet je doen. We leerden al eerder in de pandemie: als er één land in Europa andere regels heeft, reizen mensen gewoon via die route in. Het heeft alleen zin als ieder land meedoet.”

Tegelijk geeft hij aan te hopen dat cabinepersoneel ditmaal niet met een mondkapje hoeft te werken. „Lopen of zitten met een mondkapje op gaat nog wel, maar urenlang werken met zo’n ding op, dat is niet te doen.” Op vluchten uit China zal volgens Van Elswijk het aantal contactmomenten met passagiers tot een minimum worden beperkt.

Schiphol zelf laat weten „de aanwijzingen vanuit de overheid op te volgen. Na bijna drie jaar pandemie liggen de draaiboeken natuurlijk klaar, dus we voorzien geen problemen.”

