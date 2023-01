Stapels onbehandelde dossiers, maar de rechter heeft geen tijd

De rechtspraak in Nederland staat onder druk. Strafzaken worden noodgedwongen geschrapt door personeelstekort en burgers moeten soms meer dan een jaar wachten op uitspraak. Redacteur Bram Endedijk sprak verschillende rechters over de grote achterstanden op de rechtbank. Wat is er nodig voor verbetering?