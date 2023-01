’70.000 Nederlandse kinderen kampen met gezondheidsklachten door koken op gas’

Koken op gas leverde afgelopen jaar bij ruim zeventigduizend Nederlandse kinderen astmasymptomen op. Die conclusie trekken gezondheidsorgaan European Public Health Alliance (EPHA) en de koepel voor schone energiesystemen Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP), onder meer gebaseerd op onderzoek van kennisinstituut TNO. De twee Europese organisaties, die de gezondheidsrisico’s van koken op gas in een rapport bundelden, stellen dat 12 procent van het aantal kinderen met astmasymptomen voorkomen had kunnen worden door niet met gas te koken.

Lees ook: Mogen we niet meer op gas koken?

Alle gaskooktoestellen, zo stelt het rapport, geven verontreinigende stoffen vrij die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De toestellen produceren schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide, koolmonoxide en ultrafijnstof, die voor ernstige gezondheidsklachten kunnen zorgen. Koken op een gasfornuis zou afgelopen jaar geleid hebben tot astmasymptomen bij 700.000 Europese kinderen. Voor Nederland gold dat voor ruim 70.000 kinderen.

Ruim honderd miljoen EU-inwoners koken nog op gas. Ook Nederlandse huishoudens - met een percentage van 65 procent een van de koplopers - blijven trouw aan koken op gas. Volgens de onderzoekers is het risico dat kinderen uit deze huishoudens de afgelopen twaalf maanden astmasymptomen hebben gehad 42 procent hoger. Ook het risico op een diagnose met levenslange astma - 24 procent - neemt hierdoor behoorlijk toe.

Energiecrisis

CLASP en EPHA waarschuwen dat de energiecrisis deze winter de situatie rond de luchtkwaliteit kan doen verslechteren. Doordat bewoners de ramen dichthouden om energie te besparen, is de kans groot dat stikstofdioxide binnenskamers zodanig toeneemt dat het gezondheidsrisico’s veroorzaakt.

Er is groeiend bewijs dat luchtverontreiniging door koken op gas nadelige effecten heeft op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Ook voor volwassenen, hebben verontreinigende stoffen negatieve gevolgen voor de hersenen, de luchtwegen en het zenuwstelsel.