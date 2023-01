Restaurant Noma, dat vijf keer de ‘beste op aarde’ was, stopt in 2025 als regulier restaurant

Een menu kost meer dan vijfhonderd euro, voor passende wijnen betaal je ruim tweehonderd euro extra, het zit altijd propvol en tóch blijkt het niet rendabel. Dat is het verhaal van het vijfvoudig als beste bestempelde restaurant ter wereld, het Deense Noma, dat Kopenhagen in zijn twintigjarige bestaan één van de culinaire hoofdsteden van de wereld maakte. In 2025 stopt het als regulier restaurant, maakte medeoprichter en chef-kok René Redzepi maandag bekend op de website.

Om zo dichtbij als mogelijk bij culinaire perfectie te komen werken de bijna honderd medewerkers van Noma lange dagen, soms wel van 16 uur, met de allerbeste producten die Scandinavië te bieden heeft. „Als ik hen allemaal eerlijk wil belonen, dan is dat financieel niet te doen. We moeten de hele restaurantindustrie opnieuw uitvinden”, zei Redzepi maandag tegenover The New York Times.

De nieuwe Noma-formule is omgedoopt tot Noma 3.0 en stelt een voedsellaboratorium waar „nieuwe smaken worden uitgevonden” centraal. Misschien wel een voorproefje van het nieuwe concept is het flesje Garum dat in de webshop wordt verkocht. Dat is het umamirijke vocht dat overblijft van de wekenlange fermentatie van gerookte cremini-paddenstoelen met zout en koji-kin, de Japanse schimmel die enzymen produceert die zetmeel omzetten in smaakvolle aminozuren. De prijs: bijna 26 euro voor 250 milliliter.

Pop-uprestaurants

Vanaf 2025 wil Noma zo nu en dan nog wel op verschillende plekken ter wereld pop-uprestaurants openen, waar het (vermogende) publiek de in het voedsellaboratorium geboekte resultaten kan proeven. „De bediening van gasten blijft onderdeel van onze identiteit, maar het restaurant zal ons niet langer definiëren”, leest de verklaring op de website. „In plaats daarvan besteden we een groot deel van onze tijd aan de ontwikkeling van nieuwe projecten en producten.”

Geen enkel restaurant deed wat Noma sinds de oprichting in 2003 presteerde. Het ontving zo vaak de Oscar van de restaurantwereld — in 2010, 2011, 2012, 2014 en 2021 — dat het na de laatste keer als eerste restaurant ooit van een plekje op de prestigieuze World’s 50 Best Restaurants-rangschikking werd uitgesloten. Noma behoort tot de 142 restaurants op aarde met drie Michelinsterren. En nog belangrijker: Noma ontketende een revolutie in een gastronomisch landschap dat een lange tijd werd gekenmerkt door monotonie.

Redzepi, die sinds zijn vijftiende in professionele keukens werkt, was het gezicht van die revolutie. Hij populariseerde het gebruik van lokale seizoensingrediënten en verruilde foie gras en kaviaar met in de omgeving verkregen groen en wild: topjes van naaldbomen, twee jaar oude wortels, wintertalingen. Zijn stijl werd onder de noemer ‘New Nordic’ wereldberoemd. Over Noma werden boeken geschreven en films gemaakt, overal ter wereld probeerden restaurants de succesformule te kopiëren.

Arbeidsomstandigheden

Maar waar de tijd Noma op gastronomisch vlak vooruit was, bleven de arbeidsomstandigheden van het restaurant achter in het verleden. Zoals wel vaker in restaurants, scholen achter de unieke culinaire ervaring die het bood minder smakelijke zaken. Jarenlang werden tientallen stagiaires niet betaald voor de soms 16 uur durende werkdagen. Een van hen memoreerde in The New York Times dat ze in een maandenlange stage alleen maar decoratieve kevertjes van fruitleer had gemaakt. Haar meerderen hadden haar verboden om te lachen.

In een blogpost in 2015 gaf Redzepi toe zich regelmatig schuldig te maken aan een Gordon Ramsay-achtige stijl van leidinggeven in de keuken. Hij beschrijft hoe hij zijn hele leven getuige was van chefs die koks pesten en vernederen om tot resultaten te komen, en zich altijd had voorgenomen zelf nooit zo te worden. „Maar toen werd ik zelf chef-kok, in mijn eigen restaurant, waar mijn eigen geld in zat”, schreef hij. „De kleinste fouten maakten me woedend: waarom heb jij in godsnaam de tijm verkeerd geplukt?”