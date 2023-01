Sinds een tijdje hoor ik een nogal verontrustende rammel in het rechterportier van mijn auto. Vooral bij het optrekken. En een van de ruitenwissers hapert. Naar de garage. Wanneer ik de auto weer kom ophalen, zegt de monteur: „We hebben de ruitenwissers vervangen. En de pepermuntjes maar weer teruggedaan in het doosje.”

