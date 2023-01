De Eindhovense gemeenteraad besloot eind november om de vriendschapsband met de Chinese stad Nanjing te verbreken. Reden tot het besluit zijn de mensenrechtenschendingen in China. In de weken daarna volgde Tilburg met een zelfde besluit. In Breda, Oss, en Den Bosch wordt er serieus over nagedacht. Ook al lijken de discussie en beslissingen logisch, toch klinkt er ook kritiek.

Tjeerd Ritmeester is raadslid (PvdA) in Eindhoven en academy fellow bij Clingendael.

De mix lokaal en internationaal blijft voor velen lastig. Lokale politici voelen zich vaak onwennig wanneer de discussie over andere landen gaat. In Eindhoven wonnen voorstanders van de motie om de band te verbreken met slechts drie stemmen verschil.

De Brabantse kranten vulden zich met opinies van inwoners die het besluit prezen, maar ook van hen die kritiek hadden. Wat weet een gemeenteraad nu over internationale kwesties? Zijn alle belangen goed afgewogen? Is het überhaupt iets dat op raadsniveau besproken moet worden?

Om de laatste vraag direct te beantwoorden: ja. Dat moeten we zeker. Als raadslid ben je bezig met wat voor jouw inwoners belangrijk is. Dat kan gaan over heel lokale problemen maar gaat soms voorbij lokale grenzen. In Eindhoven begint die discussie nu echt op te komen.

Internationale bevolking

De groei van het Eindhovense bedrijfsleven zorgt onder meer voor een steeds internationalere bevolking die zich ook laat horen. Recent toonde Eindhoven zijn solidariteit nog met de protesten in Iran na grote demonstraties in de stad. Al blijft het soms onwennig, samen met de inwoners bepaal je wat ertoe doet. Mensenrechtenschendingen zijn onderwerpen waar gemeentes terecht het meest uitgesproken over zijn.

En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de handelsoorlog tussen Amerika en China? Kan een gemeenteraad daar ook iets van vinden? In een stad als Eindhoven begint ook die vraag steeds meer te leven. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zei het recent al mooi in Buitenhof: „Het is een fact of life’ dat we met Brainport nu eenmaal op die spannings¬as tussen Amerika en China zitten.”

Wat is het Eindhovense Chinabeleid? Dat is er uiteraard niet. Toch zal je je soms ook als stad moeten uitspreken. Zo stelde Dijsselbloem in Buitenhof dat het exporteren van kritische technologie naar China onverstandig is. Dat is stelliger dan wat Den Haag daarover zegt.

Exportstop

Gemeenteraden hoeven meestal niet zo ver te gaan maar ze moeten wel op de hoogte zijn van wat er speelt. Wat betekent een exportstop voor onze lokale economie? Hoe afhankelijk zijn onze bedrijven van China? Hoe moeten we zelf als stad omgaan met dit soort gevoelige kwesties? Om die vragen te kunnen beantwoorden moeten gemeenteraadsleden goed geïnformeerd zijn. Daar ligt een belangrijke taak voor Den Haag.

Lokaal mengt zich steeds meer met internationaal. Gemeentes zijn geen eilanden, ook zij zullen soms uitspraken moeten doen die hun gemeentegrens ver voorbij gaan. Ook al blijft de relatie onwennig, raadsleden hoeven er niet bang voor te zijn. Zelfs niet als het om het verbreken of maken van vriendschapsbanden gaat.