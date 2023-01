Ontvoering, moord, verkrachting: in Zuid-Afrika neemt elke vorm van geweld toe

Miljoenen dollars aan losgeld zou hij de afgelopen twee decennia hebben verdiend: de 50-jarige Mozambikaan die dit weekend op een luxe landgoed in de buurt van de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria werd gearresteerd door Interpol. Het kopstuk achter georganiseerde ontvoeringen, die eveneens beschikt over het Zuid-Afrikaans staatsburgerschap, werd sinds juli vorig jaar gezocht. De verdenkingen hebben betrekking op ontvoeringen in Mozambique, maar het is niet uitgesloten dat hij ook betrokken is bij ontvoeringen in Zuid-Afrika, zegt anti-misdaadactivist Yusuf Abramjee.

Zuid-Afrika kampt met een groot probleem als het aankomt op georganiseerde misdaad, waarvan ontvoeringen voor losgeld een flink aandeel vormen. Naast ontvoeringen neemt nagenoeg elke vorm van criminaliteit toe in Zuid-Afrika, laten de laatste statistieken zien voor de periode juli tot en met september van afgelopen jaar. Een verklaring van de overheid is dat er vanwege het coronavirus in diezelfde periode vorig jaar minder mensen op straat waren. Maar de cijfers gaan al jaren omhoog, ziet Abramjee. „Dit baart grote zorgen”, zegt hij telefonisch.

Tientallen tweets per dag plaatst en deelt crimewatcher Abramjee. De ene na de andere misdaad komt voorbij. Zo deelde hij maandag: „Een boer in Ficksburg staat onder politiebewaking in het ziekenhuis na een schietincident waarbij een 28-jarige naburige boer om het leven kwam. Dit volgde op een vermeend geschil over vee dat zijn land op kwam.” Hij deelt ook reclames van beveiligingssystemen van huizen. „Uw huis veilig houden gaat verder dan het sluiten van ramen en poorten.”

De politie waarschuwde ouders tijdens de feestdagen om extra oplettend te zijn rondom stranden en winkelcentra – potentiële hotspots voor kindontvoeringen. Begin november werd een achtjarig meisje in Kaapstad op weg naar school meegenomen door vijf gewapende mannen in twee auto’s. Het meisje werd volgens de politie vastgehouden in een van de grootste townships van het land, bewaakt door zeven mannen. Na een tip werd ze bevrijd.

Rijke zakenlieden

Ontvoeringen nemen sinds 2016 toe en kennen nu een explosieve groei volgens de ngo Global Initiative Against Transnational Organised Crime. Hoewel de meeste ontvoeringen een neveneffect zijn van verkrachtingen, overvallen en autokapingen, worden slachtoffers steeds vaker direct meegenomen. Veelal kinderen van rijke zakenlieden. In 2021 werden vier zoons van een Zuid-Afrikaanse zakenman van Indiase afkomst in de leeftijd van zes tot vijftien door gewapende mannen meegenomen op weg naar school. In zulke gevallen kan de eis om losgeld oplopen tot tienduizenden euro’s.

„De verklaring voor het toenemende geweld ligt naast armoede en werkloosheid vooral in de georganiseerde misdaad”, legt Abramjee uit. Sommige groepen hebben internationale connecties. De gearresteerde Mozambikaan is er waarschijnlijk een voorbeeld van. De criminelen willen dat losgeld in cryptomunten of buitenlandse valuta’s wordt betaald. In andere gevallen wordt het slachtoffer direct vermoord nadat de bankrekening is geplunderd. „Over het algemeen worden criminelen steeds gewelddadiger”, zegt hij.

We hebben nog niet eerder in de geschiedenis van de democratie van Zuid-Afrika zoveel geweld meegemaakt Yusuf Abramjee anti-misdaadactivist

Ook het aantal moorden is bijzonder hoog: in drie maanden zijn zevenduizend mensen om het leven gebracht. Huisinbraken en verkrachtingen nemen eveneens toe. „We hebben nog niet eerder in de geschiedenis van de democratie van Zuid-Afrika zoveel geweld meegemaakt.”

Zo zegt ook Andre de Ruyter, directeur van het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf Eskom voor energie, volgens Bloomberg een moordaanslag te hebben overleefd. Hij zou ernstig ziek zijn geworden nadat hij op 13 december een kop koffie met cynanide had gedronken. Het bedrijf ligt zwaar onder vuur, omdat Zuid-Afrika kampt met enorme energietekorten, waarbij soms wel zes uur per dag geen stroom beschikbaar is.

Etnisch geweld

Het geweld komt niet alleen voort uit economische motieven. Ook etnisch geweld neemt toe, waarschuwde de VN deze zomer. Zij signaleren escalerend geweld tegen Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische migranten, vluchtelingen met een laag inkomen en in sommige gevallen Zuid-Afrikanen die ervan worden beschuldigd „te zwart te zijn” voor Zuid-Afrika. „Xenofobie, racisme en haatzaaiende uitlatingen over migranten, vluchtelingen, asielzoekers en zelfs burgers die in het land als buitenlander worden beschouwd, schaden het land”, schrijven de VN-experts. „Zonder dringende actie van de regering van Zuid-Afrika om het tot zondebok aanwijzen van migranten en vluchtelingen en het wijdverbreide geweld en de intimidatie tegen deze groepen te beteugelen, zijn we diep bezorgd dat het land op de rand van explosief geweld staat.”

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa wees dit weekend in zijn openingstoespraak ter ere van het 111-jarig bestaan van zijn partij het ANC op een aanval die voor sommige Zuid-Afrikanen het apartheidstijdperk deed herleven. Een groep witte mannen viel op Eerste Kerstdag twee zwarte jongens aan in het zwembad van een hotel in de stad Bloemfontein. De mannen zeiden tegen de jongens die met hun familie in het hotel verbleven dat het zwembad alleen toegankelijk was voor witte mensen. Op videobeelden is te zien hoe een man een van de tieners een klap in het gezicht geeft, de ander wordt aan zijn haar getrokken. Ook duwt een man de jongen met het gezicht onder water. De beelden van de aanval werden veelvuldig gedeeld op sociale media en ontketenden een golf van verontwaardiging.

In zijn toespraak noemde Rampaphosa het incident „beschamend”. Ook zei hij dat er in Zuid-Afrika geen plek is voor racistische daden. De drie mannen zijn gearresteerd. Twee van hen worden beschuldigd van mishandeling, de derde van poging tot moord. De vader van de 13-jarige en 18-jarige jongens, Brian Nakedi, is een voormalige anti-apartheidsactivist. „We moeten de pijn herbeleven via onze kinderen”, zei hij tegen The New York Times.

„We hebben politiek leiderschap nodig”, zegt Abramjee. „Misdaad tast niet alleen de economie aan, maar ook het toerisme en het imago van het land. Hoe sneller de overheid hier grip op heeft, hoe beter voor de toekomst van Zuid-Afrika.”