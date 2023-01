John Lydon (ex-Sex Pistols) wil voor Ierland meedoen aan Songfestival

De band Public Image Limited (PiL) van leadzanger John Lydon, voorheen ‘Johnny Rotten’ van de Sex Pistols, gaat meedoen aan de Eurovisie Songfestival-voorrondes in Ierland, met nog vijf bands. Lydon hoopt voor Ierland aan het Songfestival mee te kunnen doen op 13 mei in Liverpool. Oekraïne won afgelopen jaar het songfestival, maar vanwege de oorlog daar is Liverpool als festivallocatie gekozen.

Lydon en zijn band, die hij vormde nadat in 1978 de beroemde punkband The Sex Pistols uit elkaar ging, wil meedoen aan de Songfestivalvoorronde met een eigen lied getiteld ‘Hawaii‘’. Het is een dromerig liefdeslied gewijd aan zijn vrouw Nora, die aan alzheimer lijdt. Ze zijn al vijftig jaar samen, en het lied verwijst naar gelukkige herinneringen van het paar samen, onder meer op Hawaï, aldus een persbericht van PiL.

Hoopvolle boodschap

Het is een dromerige ballad, met folksy gitaarklanken en een refrein met woorden als „Aloha, hello there…”. Het is een lied, aldus Lydon „opgedragen aan iedereen die door zware tijden in het leven gaat. Het is ook een hoopvolle boodschap, dat uiteindelijk liefde alles overwint.” Het nummer ‘Hawaii’ is vanaf 9 januari op muziekstreamingplatforms te beluisteren.

Behalve John Lydon als zanger, bestaat PiL al geruime tijd uit Lu Edmonds (gitaar) Bruce Smith (percussie, drum) en Scott Firth (bas). De band brengt dit najaar een nieuw album uit. Lydon is steeds persoonlijker muziek gaan schrijven voor PiL zei hij in een interview in NRC: „Mijn tijd met The Sex Pistols was vooral een les hoe het niet moet.”

