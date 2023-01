Israël draait Palestijnen de duimschroeven aan

De nieuwe Israëlische regering heeft de Palestijnen de afgelopen dagen in hoog tempo de duimschroeven aangedraaid met een reeks „strafmaatregelen”. De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh beschuldigde de Israëlische regering – de meest rechtse uit de geschiedenis van het land – ervan de Palestijnse Autoriteit (PA), het Palestijnse zelfbestuur in Ramallah, ten val te willen brengen „en haar financieel en institutioneel aan de rand van de afgrond te duwen”.

Zondagavond verbood minister van nationale veiligheid Itamar Ben-Gvir, een van de grootste haviken in het kabinet de Palestijnse vlag nog in het openbaar te laten wapperen. Tot zijn ergernis hadden sommige betogers zondag bij een grote demonstratie tegen de regering in Tel Aviv de Palestijnse vierkleur met zich meegevoerd. Ben-Gvir gelastte de politie zulke vlaggen voortaan in beslag te nemen. Hij noemde de vlag „een PLO-vlag, die identificatie met een terroristische organisatie vertoont”.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die vaak aanslagen tegen Israël pleegde, koos de vlag in 1964, later nam de PA die over. Ze is een belangrijk symbool voor de Palestijnen. Het zou niet voor het eerst dat Palestijnse vlaggen in beslag worden genomen. Bij demonstraties in Jeruzalem is dat wel vaker gebeurd.

Succesvolle campagne

Daags tevoren had het Israëlische kabinet al een aantal andere maatregelen tegen de Palestijnen aangekondigd om hen te straffen voor hun succesvolle diplomatieke campagne eind vorig jaar om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ertoe te bewegen via een resolutie een juridisch advies aan te vragen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De rechters van het hof moeten nu op verzoek van de Algemene Vergadering onderzoeken of de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem sinds 1967 is veranderd in een annexatie.

Israël besloot uit wraak belastinggelden ter waarde van veertig miljoen dollar die gewoonlijk zouden zijn doorgesluisd naar de Palestijnse Autoriteit te besteden aan compensatie van slachtoffers van Palestijnse aanslagen. Volgens de Palestijnen ontbreekt ook maar enige juridische basis voor deze stap.

Ook namen de Israëliërs hun toevlucht tot een andere pesterij. Ze trokken het speciale visum in van de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riad al-Malki. Dit stelde hem in staat makkelijk uit Ramallah naar Israël en Jordanië te reizen. In plaats daarvan moest Malki ditmaal bij terugkeer van een reis naar Brazilië lang in de rij staan tussen gewone Palestijnen. Ook de reisdocumenten van drie andere hoge Palestijnse functionarissen werden ingetrokken. Ze waren op bezoek geweest bij een Palestijn die gevangen had gezeten omdat hij een Israëlische militair had gedood.

Premier Benjamin Netanyahu bevestigde dat het om sancties ging die waren ingegeven door de Palestijnse lobby bij de VN. „De Palestijnse Autoriteit heeft een extremistische resolutie bij de Verenigde Naties bevorderd”, aldus de premier.

Acute financiële tekorten

Op zijn beurt verklaarde de Palestijnse premier Shtayyeh tegenover de Israëlische krant Haaretz dat de sancties tegen de PA „prompt zullen leiden tot zijn instorting”. Israël houdt al geruime tijd andere Palestijnse belastinggelden vast ter grootte van het bedrag dat de PA uitkeert aan de families van gevangen Palestijnen die door Israël schuldig zijn bevonden aan terroristische aanslagen. Door de inhouding van die fondsen kampt de PA met acute financiële tekorten.

Op last van Ben-Gvir deed de Israëlische politie zaterdag bovendien een inval bij een vergadering van een oudercommissie op een school in de Oost-Jeruzalemse wijk Issawiya, die was belegd door de PA. Volgens Ben-Gvir, die zelf voor zijn ministerschap herhaaldelijk aandrong op keihard optreden tegen Palestijnen in Oost-Jeruzalem, betrof het een „terreur-topconferentie”. Er zouden PA-activisten aan hebben deelgenomen.

Enige ouders werden naderhand voor verhoor meegenomen. De minister verklaarde dat het tijd werd om dit soort bijeenkomsten in Jeruzalem te verbieden. Betrokken ouders verklaarden echter dat ze slechts het heersende lerarentekort op scholen in de buurt hadden besproken.

Het harde Israëlische optreden onder het nieuwe kabinet markeert volgens Shtayyeh een duidelijke omslag. „Vorige Israëlische regeringen deden hun best de twee-staten oplossing te elimineren”, zei hij tegen Haaretz. „En de huidige regering bestrijdt de Palestijnse Autoriteit zelf.”